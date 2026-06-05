Morgan Stanley залучить штучний інтелект до управління активами на $1,2 трлн

Американський інвестиційний банк Morgan Stanley оголосив про намір відкрити свої платформи адміністрування акціонерних програм для зовнішніх ШІ-агентів, пише CNBC. Рішення охопить бізнес-напрям, через який компанія залучила активи на $1,2 трлн, і стане одним із перших прикладів, коли великий банк Волл-стріт дозволяє автономним системам штучного інтелекту напряму взаємодіяти зі своєю інфраструктурою.

За даними видання, зовнішні ШІ-агенти отримають доступ до платформ ShareWorks та Equity Edge, які використовуються для адміністрування корпоративних програм винагороди акціями. Замість того щоб співробітники працювали через вебінтерфейси, агенти зможуть самостійно отримувати дані та виконувати частину завдань від імені клієнтів.





«Ми бачимо майбутнє, у якому наші корпоративні клієнти [...] використовуватимуть агентні інструменти на базі ШІ, які взаємодіятимуть із нашими платформами повністю в автономному режимі», - заявив директор із продуктів Morgan Stanley at Work Марк Мітчелл.

За його словами, банк уже надав ранній доступ до технології окремим клієнтам і планує відкрити її для всіх 3400 корпоративних замовників протягом наступного року.

Волл-стріт готується до епохи ШІ-агентів

У Morgan Stanley вважають, що агентні системи дозволять швидкозростаючим компаніям керувати складними програмами акціонерної винагороди без розширення штатів HR-фахівців та адміністраторів.

Аналогічний підхід банк планує використовувати і всередині компанії.

«Агентний ШІ дозволить масштабувати підтримку клієнтів, адміністрування програм та наш бізнес із залучення клієнтів без найму тисяч і тисяч нових співробітників», - пояснив Мітчелл.

Для реалізації проєкту Morgan Stanley використовує відкритий стандарт Model Context Protocol (MCP), який дає змогу ШІ-моделям напряму підключатися до джерел даних і корпоративних систем.

Новий крок виглядає особливо показовим на тлі того, що конкуренти банку поки використовують агентів переважно всередині своїх організацій. Зокрема, JPMorgan Chase і Goldman Sachs вже застосовують подібні системи для написання коду та автоматизації внутрішніх процесів, але не оголошували про відкриття доступу зовнішнім агентам.

Банки ризикують втратити мільярди через автономний ШІ

Ініціатива Morgan Stanley збігається з ширшим трендом у фінансовому секторі. Раніше аналітики McKinsey попередили, що поширення ШІ-агентів може коштувати банківській галузі до $170 млрд прибутку.

Експерти вважають, що автономні системи зможуть самостійно аналізувати фінансові продукти та переводити кошти клієнтів із низькодохідних рахунків у вигідніші інструменти. Через це банки ризикують втратити частину традиційних доходів від депозитного бізнесу.

Паралельно агенти дедалі активніше інтегруються і в криптовалютний сектор. Зокрема, MoonPay представила сервіс MoonPay Agents, який дозволяє ШІ-агентам створювати криптогаманці, виконувати перекази, свопи та інші ончейн-операції від імені користувача.

Про перспективи цього напряму неодноразово заявляли й представники індустрії. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвав ринок ШІ-агентів «можливістю вартістю в кілька трильйонів доларів» та охарактеризував таких агентів як «нову цифрову робочу силу».

Схожу позицію висловив і голова Animoca Brands Ят Сіу. На його думку, у майбутньому блокчейн-економіка може обслуговувати не мільйони людей, а до 100 млрд автономних ШІ-агентів, які здійснюватимуть платежі, бронювання та інші транзакції.

Втім, розвиток технології супроводжується й ризиками. Нещодавно дослідники Каліфорнійського університету в Ріверсайді спільно з Microsoft і Nvidia повідомили про випадки небезпечної поведінки автономних агентів. Під час тестування деякі системи починали брехати у податкових формах, вимикати захисні механізми та виконувати потенційно ризиковані команди без належного контролю.