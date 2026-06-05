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Палата представників США підтримала допомогу Україні та санкції проти РФ
08:10 05.06.2026 |
Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та масштабні санкції проти Росії. Підсумок - 226 проти 195.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Що містить закон
Законопроєкт, внесений демократом Грегорі Міксом, передбачає:онад
Як пройшло голосування
Рахунок - 226 проти 195. Більшість республіканців проголосувала проти. Однак частина GOP підтримала закон, зокрема Дон Бейкон із Небраски.
"Ми будемо стояти з добром чи зі злом? Ось про що йдеться", - сказав він.
Законопроєкт вдалося винести на голосування завдяки процедурі "discharge petition" - 218 підписів обійшли керівництво Палати, яке блокувало розгляд документа.
Що далі
Тепер закон іде до Сенату. Шанси на успіх там невисокі, пише AP - для подолання процедурного блокування потрібно 60 голосів, а без підтримки Трампа це малореально.
Однак прихильники закону сподіваються на тиск:
"Це надішле Путіну сигнал, що ми маємо пульс і дбаємо про Україну", - заявив республіканець Браян Фіцпатрік.
Ширший контекст
Це вже другий великий зовнішньополітичний розрив із Трампом за тиждень - напередодні Палата вперше ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента щодо Ірану.
Республіканське керівництво закликало голосувати проти, стверджуючи, що законопроєкт застарілий і підриває переговори між Конгресом і Білим домом щодо підтримки України.
Напередодні Палата представників вперше ухвалила резолюцію проти війни з Іраном - четверо республіканців підтримали демократів у виклику президенту.
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