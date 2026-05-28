Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%

11:58 28.05.2026 |

Транспорт

Ринок нових легкових автомобілів у ЄС у квітні 2026 року зріс у річному вимірі на 5,1% і досяг 972,3 тис. одиниць, повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Найдинамічнішим сегментом залишаються електромобілі - їхні реєстрації зросли на майже 37,7% у річному обчисленні.


Реєстрації нових авто в ЄС за типом пального

  • Гібриди (HEV) - 359 056 од. (+12%)
  • Бензинові авто - 218 485 од. (-16,3%)
  • Електромобілі (BEV) - 200 117 од. (+37,7%)
  • Плагін-гібриди - 95 565 од. (+16,4%)
  • Дизельні авто - 73 982 од. (-17,1%)
  • Інші типи - 25 110 од. (-7,5%)

    • Гібриди залишаються найбільшим сегментом ринку, тоді як бензинові та дизельні авто продовжують скорочувати свою частку.

    Загалом із початку 2026 року в ЄС було зареєстровано близько 3,8 млн нових легкових автомобілів, що на 4,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Ринок продовжує демонструвати поступовий перехід до електрифікованих силових установок, насамперед гібридів та повністю електричних авто.

    За матеріалами: mezha.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2653
    		  0,0343
    		 0,08
    EUR
    		 1
    		 51,4363
    		  0,1063
    		 0,21

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
    EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
    EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес