28.05.26
- 15:54
Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%
11:58 28.05.2026 |
Ринок нових легкових автомобілів у ЄС у квітні 2026 року зріс у річному вимірі на 5,1% і досяг 972,3 тис. одиниць, повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).
Найдинамічнішим сегментом залишаються електромобілі - їхні реєстрації зросли на майже 37,7% у річному обчисленні.
Реєстрації нових авто в ЄС за типом пального
Гібриди залишаються найбільшим сегментом ринку, тоді як бензинові та дизельні авто продовжують скорочувати свою частку.
Загалом із початку 2026 року в ЄС було зареєстровано близько 3,8 млн нових легкових автомобілів, що на 4,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ринок продовжує демонструвати поступовий перехід до електрифікованих силових установок, насамперед гібридів та повністю електричних авто.
