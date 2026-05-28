Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%

Ринок нових легкових автомобілів у ЄС у квітні 2026 року зріс у річному вимірі на 5,1% і досяг 972,3 тис. одиниць, повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Найдинамічнішим сегментом залишаються електромобілі - їхні реєстрації зросли на майже 37,7% у річному обчисленні.

Реєстрації нових авто в ЄС за типом пального

Гібриди (HEV) - 359 056 од. (+12%)

Бензинові авто - 218 485 од. (-16,3%)

Електромобілі (BEV) - 200 117 од. (+37,7%)

Плагін-гібриди - 95 565 од. (+16,4%)

Дизельні авто - 73 982 од. (-17,1%)

Інші типи - 25 110 од. (-7,5%)

Гібриди залишаються найбільшим сегментом ринку, тоді як бензинові та дизельні авто продовжують скорочувати свою частку.

Загалом із початку 2026 року в ЄС було зареєстровано близько 3,8 млн нових легкових автомобілів, що на 4,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ринок продовжує демонструвати поступовий перехід до електрифікованих силових установок, насамперед гібридів та повністю електричних авто.