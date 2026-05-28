28.05.26
- 15:54
Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
13:21 28.05.2026 |
Верховна Рада України схвалила у четвер за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"За" проголосували 298 народних депутатів.
Крім того, 276 народних обранців проголосували за те, щоб направити проєкт на невідкладне підписання спікером ВР та президентом України.
Меморандум стосується макрофінансової допомоги на 8,35 млрд євро, отримання якої передбачає виконання Україною низки вимог.
Меморандум був підписаний в Брюсселі 20 травня, а Кредитна угода - 27 травня 2026 року.
Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок - затвердження 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), - дадуть можливість ЄС якнайшвидше переказати перший транш кредиту.
За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.
Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" - один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.
Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.
