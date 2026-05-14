Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я

Міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс заявив, що "будь-яке перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде терпітися".

Після переговорів в Афінах зі своїм хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом Герапетрітіс додав, що "Греція забезпечить, щоб Середземне море залишилося незачепленим військовими операціями і залишалося морем миру, морем, що належить його народам".

Ці зауваження відображають зростаючу стурбованість Афін щодо інциденту з морським дроном, виявленим у четвер поблизу Іонічного острова Лефкада - епізоду, який грецькі посадовці розглядають як свідчення зростаючих ризиків, пов'язаних з війною в Україні, що поширюються за межі Чорного моря.

Герапетрітіс також зазначив, що Європейський Союз стикається з безпрецедентними викликами у сфері безпеки після чотирьох років активних конфліктів у ширшому регіоні.

"Найбільшим викликом, звичайно, є запобігання поширенню воєн, які турбують наших сусідів", - сказав він.

Останніми днями грецькі посадовці активізували заклики до Києва надати пояснення, а міністр оборони Нікос Дендіас та речник уряду Павлос Марінакіс також публічно висловили занепокоєння.

Афіни стверджують, що морський дрон був запущений Україною у територіальних водах Греції з очевидною метою завдати удару по російському судні у Середземному морі.

Розслідування щодо цього пристрою триває на об'єктах у Скарамагасі поблизу Афін, де військові органи вивчають системи дрона та дані про його місію. Грецькі посадовці попередньо ідентифікували судно як морський дрон-камікадзе типу "Мамай", модель, яка широко використовувалася українськими силами у Чорному морі під час війни.

Спочатку робота була зосереджена на вилученні вибухових речовин та детонаторів з дрона, який зараз зберігається на базі грецького командування підводних підривних робіт. Розслідування проводить Генеральний штаб національної оборони Греції, хоча деякі попередні огляди проводили співробітники берегової охорони.

Грецька влада прагне якнайшвидше отримати висновки розслідування, а дипломатичні контакти з Києвом тривають. Афіни також поінформували близьких союзників як у НАТО, так і в ЄС про те, що вони вважають небезпекою будь-якого поширення чорноморського конфлікту на Середземне або Егейське моря.

Грецькі посадовці особливо стурбовані економічними та екологічними наслідками будь-якого майбутнього нападу поблизу узбережжя країни, включаючи можливість ударів по комерційних танкерах, що працюють у прилеглих водах.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше заявив про відсутність свідчень того, нібито виявлений минулого тижня біля берегів Греції безпілотний катер пов'язаний з українськими операторами.