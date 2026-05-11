«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами

Апетит сучасних систем штучного інтелекту до електроенергії вже давно перестав бути проблемою лише екологів та перетворився на головний біль для інженерів. Поки ми розважаємося з генерацією картинок та написанням коду, енергомережі по всьому світу починають відчувати неабияку напругу. Вихід із ситуації знайшли радикальний: якщо мережа не справляється, треба поставити власний ядерний реактор прямо поруч із серверною стійкою.

Американська компанія Nano Nuclear Energy оголосила про стратегічне партнерство з виробником серверного обладнання Super Micro Computer (Supermicro). Мета цієї колаборації - розробка концепції дата-центрів, де обчислювальна інфраструктура та ядерна генерація енергії спроєктовані як єдиний, нерозривний комплекс. Це не просто спроба під'єднати кабель до нового джерела живлення, а спроба створити автономні цифрові фортеці, незалежні від зовнішніх обставин та стану державних ЛЕП.

Мікрореактори замість традиційних розеток

В основі проєкту лежать компактні реактори серії Kronos MMR, які розробляє Nano Nuclear. Це не ті велетенські споруди з градирнями, які ми звикли бачити на панорамних фото АЕС. Йдеться про портативні модульні установки, які можна транспортувати звичайними вантажівками. Вони здатні забезпечувати безперервне базове енергопостачання об'єктів з високим навантаженням протягом багатьох років без дозаправлення.

Для індустрії ШІ це критично важливо. Сучасні чипи, такі як NVIDIA Blackwell, споживають колосальну кількість енергії, а їхня концентрація в одному дата-центрі створює навантаження, на яке старі мережі просто не розраховані. Використання мікрореакторів дозволяє масштабувати обчислювальні потужності практично в будь-якому місці, не чекаючи роками на дозвіл від енергетичних компаній на підключення додаткових мегаватів.

Залізо, що адаптується до атома

Роль Supermicro у цьому тандемі полягає в адаптації серверних платформ, систем зберігання даних та, що найважливіше, систем охолодження під специфіку ядерного живлення. Коли енергія виробляється безпосередньо на місці, виникає можливість створити значно ефективніші замкнені цикли охолодження, де надлишкове тепло від серверів та реактора можна утилізувати або перерозподіляти з вищою ефективністю.

Така інтеграція дозволяє будувати так звані гіпермасштабовані дата-центри та об'єкти периферійних обчислень (edge computing) там, де раніше це було неможливо через дефіцит інфраструктури. Компанії планують, що система буде модульною: зростає потреба в обчисленнях - додається новий серверний блок та ще один мікрореактор.

Глобальний тренд на «ядерну цифровізацію»

Партнерство Supermicro та Nano Nuclear не є поодиноким випадком, а скоріше відображає загальний вектор руху бігтеху. Згідно зі звітами Міжнародного енергетичного агентства, споживання електроенергії дата-центрами може подвоїтися вже до кінця десятиліття. Саме тому Microsoft інвестує у відновлення роботи реакторів на Трі-Майл-Айленд, а Amazon купує центри обробки даних безпосередньо біля атомних станцій.

Перехід до мікрореакторів - це наступний логічний крок. Це спроба прибрати посередника у вигляді нестабільної загальної мережі та забезпечити ШІ-системи чистим, безвуглецевим живленням у режимі 24/7. Поки що це концепція та меморандуми, але з огляду на темпи розвитку індустрії, ядерна «батарейка» в підвалі серверної може стати стандартом швидше, ніж ми очікуємо.

Поки одні компанії будують ядерні реактори для живлення серверів, інші фокусуються на енергоефективності споживчих пристроїв. Наприклад, окуляри Alibaba Qwen AI Glasses S1 вже навчилися бути корисними без зайвих запитань користувача.