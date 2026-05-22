У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva

09:12 22.05.2026 |

Новини IT

Популярний мобільний відеоредактор CapCut, який за час існування завантажили понад 1,2 млрд разів, оголосив про партнерство з Google. У рамках співпраці можливості редактора інтегрують безпосередньо в чат-бот Gemini.

Завдяки цій інтеграції користувачі чат-бота Google зможуть редагувати фото та відео безпосередньо у додатку Gemini, використовуючи "розширені можливості для творчої роботи та редагування" CapCut.

"З тим, як творчі робочі процеси стають дедалі більш взаємопов'язаними та злагодженими, ми переконані, що майбутнє творчості буде більш діалогічним, інтуїтивним та інтелектуально інтегрованим у різні інструменти та середовища", - йдеться у дописі CapCut у соціальних мережах.

Компанія каже, що інтеграція у Gemini з'явиться незабаром, проте поки що не називає часових рамок.

CapCut не єдина компанія, яка інтегрує свій сервіс у чат-бот Google. Напередодні про таку ж співпрацю оголосила Adobe. Користувачі Gemini отримають доступ до професійних інструментів компанії для роботи зі зображеннями, дизайном та відео безпосередньо у додатку чат-бота. Знову ж таки, часових рамок доступності нових можливостей поки що немає.

Ще раніше, 19 травня, Canva також анонсувала, що користувачі Gemini зможуть використовувати інструменти компанії у додатку чат-бота, щоб створювати нові дизайни, переглядати наявний контент, редагувати текст та зображення на слайдах та багато іншого простими текстовими підказками.Щоб спробувати нові можливості, користувачам потрібно просто під'єднати свій обліковий запис Canva до Google Gemini або ввести @Canva всередині Gemini для початку роботи.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,3007  0,04 0,07 51,3133  0,02 0,04

