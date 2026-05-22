Фінансові новини
- |
- 22.05.26
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
09:12 22.05.2026 |
Популярний мобільний відеоредактор CapCut, який за час існування завантажили понад 1,2 млрд разів, оголосив про партнерство з Google. У рамках співпраці можливості редактора інтегрують безпосередньо в чат-бот Gemini.
Завдяки цій інтеграції користувачі чат-бота Google зможуть редагувати фото та відео безпосередньо у додатку Gemini, використовуючи "розширені можливості для творчої роботи та редагування" CapCut.
"З тим, як творчі робочі процеси стають дедалі більш взаємопов'язаними та злагодженими, ми переконані, що майбутнє творчості буде більш діалогічним, інтуїтивним та інтелектуально інтегрованим у різні інструменти та середовища", - йдеться у дописі CapCut у соціальних мережах.
Компанія каже, що інтеграція у Gemini з'явиться незабаром, проте поки що не називає часових рамок.
CapCut не єдина компанія, яка інтегрує свій сервіс у чат-бот Google. Напередодні про таку ж співпрацю оголосила Adobe. Користувачі Gemini отримають доступ до професійних інструментів компанії для роботи зі зображеннями, дизайном та відео безпосередньо у додатку чат-бота. Знову ж таки, часових рамок доступності нових можливостей поки що немає.
Ще раніше, 19 травня, Canva також анонсувала, що користувачі Gemini зможуть використовувати інструменти компанії у додатку чат-бота, щоб створювати нові дизайни, переглядати наявний контент, редагувати текст та зображення на слайдах та багато іншого простими текстовими підказками.Щоб спробувати нові можливості, користувачам потрібно просто під'єднати свій обліковий запис Canva до Google Gemini або ввести @Canva всередині Gemini для початку роботи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
Бізнес
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами
|SpaceX готується до лістингу на Nasdaq, Маск збереже контроль над компанією
|Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків
|Від авто до оборони: Mercedes-Benz допускає новий напрям виробництва