Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків

09:42 18.05.2026 |

Новини IT

Samsung, схоже, остаточно переконалася, що сучасний користувач не здатен самостійно протистояти спокусі гортати стрічку новин під час робочого зідзвону чи навчання. У майбутній прошивці One UI 9 корейці готують інструмент, який можна назвати найбільш радикальним методом боротьби з прокрастинацією в екосистемі Galaxy. Це вже не просто м'яке нагадування про те, що ви засиділися в соцмережах, а повноцінний «цифровий замок».


Мережевий батог замість пряника

Згідно з даними, які виявили в Connectivity Labs, нова функція отримала назву «Network management for concentration» (управління мережею для концентрації). На відміну від стандартних лімітів екранного часу, які просто закривають програму або роблять її іконку сірою, рішення Samsung діє на рівні мережі. Це означає, що обраний застосунок просто втрачає доступ до інтернету. Ви можете його відкрити, але замість нових постів чи відео бачитимете лише нескінченне завантаження.

Такий підхід значно ефективніший, оскільки обійти його звичайною зміною налаштувань часу не вдасться. Користувач зможе обмежувати доступ для конкретних програм або цілих категорій, серед яких:

  • Браузери (щоб не «провалитися» у Вікіпедію на три години);
  • Соціальні мережі та месенджери;
  • Ігри;
  • Стрімінгові сервіси.

    • Захист від самого себе

    Щоб ви не могли вимкнути обмеження у момент слабкості, Samsung додає елементи, запозичені з батьківського контролю. Для керування функцією передбачений шестизначний ПІН-код. Це створює додатковий психологічний та технічний бар'єр: поки ви вводитимете цифри, мозок має шанс згадати про дедлайни. На сайті Android Authority зазначають, що такий рівень контролю робить пристрій максимально наближеним до інструментів суворої продуктивності.


    Автоматизація режиму Downtime

    Для тих, хто цінує системність, передбачений режим Downtime. Він дозволяє налаштувати розклад, за яким інтернет для «відволікаючих» сервісів вимикатиметься автоматично. Наприклад, з 09:00 до 18:00 ваш смартфон перетворюється на робочий інструмент, де працює лише пошта та корпоративні чати, а після завершення дня доступ до розваг відновлюється. Офіційні анонси щодо всіх можливостей One UI 9 очікуються на Samsung Newsroom ближче до релізу оновлення.

    Важливо розуміти, що це не просто чергова фішка, а спроба Samsung утримати користувачів у своїй екосистемі, пропонуючи їм інструменти, за які раніше доводилося платити розробникам стороннього софту. Враховуючи, що блокування відбувається на системному рівні, обійти його без скидання налаштувань буде вкрай важко.
    За матеріалами: gagadget.com
    Ключові теги: Samsung
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0724
    		  0,1155
    		 0,26
    EUR
    		 1
    		 51,2606
    		  0,1778
    		 0,35

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
    EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,1650  0,05 0,10 44,1950  0,04 0,08
    EUR 51,3859  0,10 0,19 51,4164  0,09 0,17

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес