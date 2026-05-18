Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків

Samsung, схоже, остаточно переконалася, що сучасний користувач не здатен самостійно протистояти спокусі гортати стрічку новин під час робочого зідзвону чи навчання. У майбутній прошивці One UI 9 корейці готують інструмент, який можна назвати найбільш радикальним методом боротьби з прокрастинацією в екосистемі Galaxy. Це вже не просто м'яке нагадування про те, що ви засиділися в соцмережах, а повноцінний «цифровий замок».

Мережевий батог замість пряника

Згідно з даними, які виявили в Connectivity Labs, нова функція отримала назву «Network management for concentration» (управління мережею для концентрації). На відміну від стандартних лімітів екранного часу, які просто закривають програму або роблять її іконку сірою, рішення Samsung діє на рівні мережі. Це означає, що обраний застосунок просто втрачає доступ до інтернету. Ви можете його відкрити, але замість нових постів чи відео бачитимете лише нескінченне завантаження.

Такий підхід значно ефективніший, оскільки обійти його звичайною зміною налаштувань часу не вдасться. Користувач зможе обмежувати доступ для конкретних програм або цілих категорій, серед яких:

Браузери (щоб не «провалитися» у Вікіпедію на три години);

Соціальні мережі та месенджери;

Ігри;

Стрімінгові сервіси.

Захист від самого себе

Щоб ви не могли вимкнути обмеження у момент слабкості, Samsung додає елементи, запозичені з батьківського контролю. Для керування функцією передбачений шестизначний ПІН-код. Це створює додатковий психологічний та технічний бар'єр: поки ви вводитимете цифри, мозок має шанс згадати про дедлайни. На сайті Android Authority зазначають, що такий рівень контролю робить пристрій максимально наближеним до інструментів суворої продуктивності.

Автоматизація режиму Downtime

Для тих, хто цінує системність, передбачений режим Downtime. Він дозволяє налаштувати розклад, за яким інтернет для «відволікаючих» сервісів вимикатиметься автоматично. Наприклад, з 09:00 до 18:00 ваш смартфон перетворюється на робочий інструмент, де працює лише пошта та корпоративні чати, а після завершення дня доступ до розваг відновлюється. Офіційні анонси щодо всіх можливостей One UI 9 очікуються на Samsung Newsroom ближче до релізу оновлення.

Важливо розуміти, що це не просто чергова фішка, а спроба Samsung утримати користувачів у своїй екосистемі, пропонуючи їм інструменти, за які раніше доводилося платити розробникам стороннього софту. Враховуючи, що блокування відбувається на системному рівні, обійти його без скидання налаштувань буде вкрай важко.