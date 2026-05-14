Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus

08:56 14.05.2026 |

Новини IT, Транспорт

Американська компанія Tesla повністю припинила виробництво своїх флагманських електромобілів Model S та Model X, які протягом 14 років були символом переходу світу до електромобільності.

Про це повідомляє dpa, передає Укрінформ.

Виробництво седана Model S та позашляховика Model X завершилося 10 травня 2026 року на каліфорнійському заводі у Фремонті, де Tesla провела символічну церемонію проводів для цих моделей.

«Model S і Model X започаткували світовий перехід до електричного транспорту. Ці автомобілі також дозволили Tesla розробити технології, які рухають наш світ до автономності. Звільняючи місце для автономного майбутнього, ми припиняємо виробництво Model S і Model X», - йдеться у повідомленні компанії клієнтам.

Мільярдер Ілон Маск натякав на припинення виробництва цих двох моделей кілька місяців тому, але тепер складання офіційно припинилося, що є одним з найбільших зрушень в історії Tesla, оскільки вона виходить за рамки традиційного виробництва електромобілів.

Tesla переключає свою увагу на проєкт робота Optimus, метою якого є «створення універсального двоногого автономного гуманоїдного робота, здатного виконувати небезпечні, повторювані або нудні завдання».

Нагадується, що Model S почала вироблятися у 2012 році, а Model X - у 2015-му. Обидві моделі суттєво вплинули на розвиток ринку електромобілів.

Tesla продовжить випускати Model 3 і Cybertruck, а також готується до запуску другого покоління Tesla Roadster.
