Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення

Ринок електромобілів в Україні поступово відновлюється після провалу, зафіксованого на початку року, пов'язаного зі скасуванням податкових пільг на них. У квітні зафіксовано зростання на 49% порівняно з березнем - до 3007 автомобілів, хоча річна динаміка поки що залишається негативною (-48% до квітня 2025), свідчать дані Укравтопрому.

Для порівняння: у лютому було зареєстровано лише 1074 електромобілі - антирекорд цього року. Уже в березні продажі зросли до 2021 машини, а квітень закріпив висхідний тренд.

Переважна більшість зареєстрованих авто - вживані. Із 2837 легкових електромобілів нових було лише 536 (близько 19%).

Модель BYD Leopard 3 стабільно лідирує серед найпопулярніших нових електромобілів, й у квітні встановила рекорд цього року - 96 зареєстрованих авто. Другу сходинку посідає інша BYD - Sea Lion 06.

У сегменті вживаних картина також стабільна: у трійці лідерів тримаються Nissan Leaf, Tesla Model Y і Tesla Model 3, причому всі три моделі в квітні показали найвищі показники з початку року - 345, 283 і 265 реєстрацій відповідно.