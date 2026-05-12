- 12.05.26
- 14:16
Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
Ринок електромобілів в Україні поступово відновлюється після провалу, зафіксованого на початку року, пов'язаного зі скасуванням податкових пільг на них. У квітні зафіксовано зростання на 49% порівняно з березнем - до 3007 автомобілів, хоча річна динаміка поки що залишається негативною (-48% до квітня 2025), свідчать дані Укравтопрому.
Для порівняння: у лютому було зареєстровано лише 1074 електромобілі - антирекорд цього року. Уже в березні продажі зросли до 2021 машини, а квітень закріпив висхідний тренд.
Переважна більшість зареєстрованих авто - вживані. Із 2837 легкових електромобілів нових було лише 536 (близько 19%).
Модель BYD Leopard 3 стабільно лідирує серед найпопулярніших нових електромобілів, й у квітні встановила рекорд цього року - 96 зареєстрованих авто. Другу сходинку посідає інша BYD - Sea Lion 06.
У сегменті вживаних картина також стабільна: у трійці лідерів тримаються Nissan Leaf, Tesla Model Y і Tesla Model 3, причому всі три моделі в квітні показали найвищі показники з початку року - 345, 283 і 265 реєстрацій відповідно.
