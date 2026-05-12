Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Глобальний прогноз врожаю пшениці на 2026 рік зменшено — дані ФАО

09:45 12.05.2026 |

Новини АПК

Світове виробництво пшениці врожаю 2026 року очікується на рівні 817 млн т.

Такий прогноз озвучили аналітики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Зазначається, що показник приблизно на 2% менше, ніж торік, хоча досі перевищує середній рівень останніх п'яти років.

ФАО дещо знизила оцінку урожаю, оскільки зростання вартості енергоносіїв і добрив після закриття Ормузької протоки на тлі низьких світових цін на пшеницю знижує рентабельність сільгоспвиробників і може призвести до скорочення внесення добрив і погіршення врожайності.

У Євросоюзі погодні умови загалом залишаються сприятливими, проте в центральних і східних районах формується дефіцит опадів. У ФАО очікують зниження виробництва пшениці в ЄС порівняно з минулим роком через скорочення посівних площ і повернення врожайності до середніх значень після рекордного 2025 року.

В Україні прогноз виробництва пшениці залишається незмінним порівняно з минулим роком. Очікується, що кращі перспективи врожайності за сприятливих погодних умов компенсують скорочення зібраних площ.

У США прогноз виробництва пшениці знижено через зменшення посівних площ і погіршення стану посівів на тлі посухи. У Канаді також очікується зниження врожаю.

В Індії ФАО прогнозує рекордний урожай завдяки максимальному розширенню посівних площ. Урожай вище середнього очікується також у Китаї, Пакистані, Туреччині та Ірані.

Водночас прогнози щодо кукурудзи на 2026 рік залишаються більш сприятливими. У Бразилії виробництво може перевищити середній рівень завдяки хорошій погоді та стійкому експортному попиту.

В Аргентині аналітики допускають рекордний урожай завдяки розширенню посівів та збільшенню кількості опадів.

У Південній Африці виробництво може досягти 17,5 млн т - рівня рекордного 2017 року.
За матеріалами: ukragroconsult.com
 

