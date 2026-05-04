Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди

Microsoft у своєму блозі оголосила про атракціон небаченої щедрості. Компанія вирішила переглянути механізм оновлень Windows 11, зробивши його значно менш токсичним для користувача. Головна новина - можливість ставити оновлення на паузу практично назавжди. Якщо раніше система дозволяла «відпочити» від патчів максимум 35 днів, то тепер цей термін можна продовжувати знову та знову без жодних лімітів.

Нескінченна пауза та календарний підхід

Нова логіка роботи базується на оновленому інтерфейсі календаря. Користувач може обрати конкретний день місяця, до якого він не хоче бачити жодних сповіщень про апдейти. Це зручно для тих, хто планує важливі конференції, іспити чи просто не має бажання ризикувати стабільністю системи в розпал робочого проєкту. Але головний сюрприз у тому, що після завершення 35-денного терміну паузу можна активувати повторно.

Представниця компанії Арія Хансон (Aria Hanson) пояснила, що такий підхід допоможе користувачам краще планувати свій час. На офіційному сайті Microsoft підкреслюють, що це не спроба заохотити людей ігнорувати безпеку, а лише спосіб прибрати зайву дратівливість від «нав'язливості» системи.

Завдяки новому інтерфейсу календаря ви можете обрати конкретний день місяця, до якого хочете призупинити роботу, терміном до 35 днів. Якщо цього недостатньо, ми також дозволяємо вам продовжувати дату закінчення паузи стільки разів, скільки вам буде потрібно.

Повернення базових прав у меню «Пуск»

Ще одне критичне оновлення стосується меню живлення. Кожен користувач Windows хоча б раз потрапляв у пастку, коли потрібно терміново вимкнути ноутбук і бігти у справах, а система пропонує лише «Оновити та завершити роботу». Вибору не було: або чекаєш, поки встановляться патчі, або «вбиваєш» систему примусовим вимкненням.

Тепер Microsoft обіцяє повернути стандартні пункти «Перезавантаження» та «Завершення роботи» навіть у тих випадках, коли пакет оновлень уже завантажений і чекає на інсталяцію. Це виглядає як визнання того, що примус - не найкраща стратегія для утримання лояльності аудиторії. Окрім цього, компанія планує агрегувати дрібні апдейти в один великий пакет, щоб не турбувати користувачів кілька разів на місяць.

Драйвери стають зрозумілішими

Для тих, хто звик контролювати список встановленого програмного забезпечення, теж є гарні новини. У назвах драйверів тепер буде чітко вказано клас пристрою: дисплей, аудіо, батарея тощо. Це дозволить уникнути плутанини з незрозумілими наборами символів від виробників компонентів. Хоча документація Windows завжди містила деталі, пересічному користувачу тепер буде значно легше орієнтуватися у списку оновлень.

Поки Microsoft працює над тим, щоб зробити операційну систему зручнішою та менш вимогливою до вашої уваги, інші гравці ринку пропонують нові інструменти для комунікації.