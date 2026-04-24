Google запускає еру «гіперкомп’ютерів» — як вони прискорюють ШІ

Google, мабуть, втомилася від порівнянь своїх дата-центрів зі звичайними серверними фермами. У свіжому пресрелізі компанія фактично проголосила еру «гіперкомп'ютерів». Звучить як назва з наукової фантастики 80-х, але насправді AI Hypercomputer - це спроба структурувати той хаос із процесорів, мереж та софту, який зараз рухає індустрію штучного інтелекту.

Замість того, щоб продавати клієнтам окремі залізяки, компанія пропонує цілісну інфраструктуру, на якій, до речі, тренуються флагманські моделі Gemini. Це фундамент для так званого «агентного управління», де ШІ не просто відповідає на питання у чаті, а виконує складні послідовні дії як автономний асистент. Судячи з описів, це не якась одна фізична коробка, яку можна поставити в офісі, а масштабна екосистема, що розкидана по численних центрах обробки даних.

Начинка «гіпермонстра»

Якщо ви очікували побачити один величезний корпус із миготливими вогниками, то мушу вас розчарувати. AI Hypercomputer - це конгломерат технологій, де софт та залізо злиті в одне ціле. До його складу входять фірмові тензорні процесори Google (TPU) нового покоління та свіжі прискорювачі Nvidia Vera Rubin NVL72. Останні, до слова, є наступниками архітектури Blackwell та обіцяють ще більше терафлопсів на кожен спожитий ват.

Важливою частиною системи стали віртуальні машини Axion N4A. Вони працюють на базі власних процесорів Google Axion з архітектурою Arm. Це дозволяє компанії менше залежати від класичних x86-рішень та краще оптимізувати енергоспоживання. Додайте сюди мережеву інфраструктуру Virgo Network, яка відповідає за надшвидку передачу даних між тисячами чипів, і отримаєте той самий «гіперкомп'ютер».

Економіка та «агенти»

Навіщо це все бізнесу? Google стверджує, що такий підхід дозволяє значно прискорити розробку складних агентних робочих процесів. У перекладі з корпоративної мови: ваш ШІ-помічник буде тупити менше, а коштуватиме його утримання дешевше. Компанія обіцяє зниження витрат та відповідальне використання енергії у великих масштабах, що в часи енергетичного голоду дата-центрів звучить як спроба заспокоїти екологів.

Цікаво, що ця ж база використовується для споживчих сервісів Google. Тобто, коли ви просите Gemini написати черговий лист або згенерувати картинку, десь у надрах інфраструктури починають ворушитися тисячі ядер Axion та прискорювачів Nvidia. Це вже не просто хмара, це фабрика інтелекту, де кожен елемент - від кабелю до алгоритму - заточений під одну задачу.