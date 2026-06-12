Ілон Маск став першим трильйонером у світі з перспективою подвоєння капіталу

Компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення. Виробник ракет Ілона Маска тепер входить до списку найцінніших корпорацій планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого біржового дня вартість однієї акції SpaceX зафіксували на позначці 135 доларів. Це дозволило компанії залучити приголомшливі 75 мільярдів доларів. Загалом на ринок виставили понад 555 мільйонів цінних паперів і тепер ринкова капіталізація гіганта становить 1,77 трильйона доларів.

Це абсолютний рекорд, адже Маск обійшов навіть нафтового велетня Saudi Aramco. У 2019 році саудівська компанія залучила 25,6 мільярда доларів і SpaceX залишила цей показник далеко позаду. Пропозиція була настільки масовою, що оцінка компанії може зрости ще більше протягом наступного місяця.

Що буде сьогодні на біржі

Коли торги на Nasdaq офіційно стартують у п'ятницю, SpaceX посяде сьоме місце серед найбільших публічних компаній США. Це дивує аналітиків, тому що ще минулого року компанія була збитковою. Проте її оцінили вище, ніж банк JPMorgan Chase або корпорацію Meta Марка Цукерберга. Вона навіть перевершила власну компанію Маска - Tesla.

"Справжнім випробуванням буде те, як ринок сприйме IPO протягом наступних кількох тижнів, а не лише одного дня", - сказав Адам Сархан, головний виконавчий директор 50 Park Investments у Нью-Йорку.

Він додав, що ціна встановлена майже ідеально. Роздрібні інвестори активно купують акції, що створює необхідний динамізм.

Як Маск порушив традиції біржі

Ілон Маск знову проігнорував традиції Уолл-стріт і виділив 30% акцій саме для дрібних покупців. Це нетипово багато, адже зазвичай банки віддають перевагу великим фондам. Також Маск зберіг тотальний контроль над бізнесом і після IPO він володітиме 82% голосів у компанії SpaceX.

"Ціноутворення SpaceX справді перебуває на незвіданій території. Я ніколи не бачив, щоб оголошували ціну, а не через звичайний процес визначення ціни на основі замовлень", - зазначив Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments.

Чи стане SpaceX "золотою жилою"?

Зараз головні гроші Ілону Маску приносить не SpaceX, а супутниковий інтернет Starlink. Він працює вже у 164 країнах світу. Користувачі Starlink - це мільйони людей, бізнесів, урядів та армій.

Окрім космосу, компанія активно розвиває штучний інтелект xAI. Маск впевнений, що поєднання космічних даних та обчислювальних потужностей дасть йому стратегічну перевагу над конкурентами.

Проте не всі налаштовані оптимістично. Експерти нагадують про залежність від держзамовлень.

"Фінансові прогнози невизначені через залежність від великої кількості державних контрактів. Люди, які купують акції, купують майбутнє та втікають від Землі, а не інвестують у компанію", - вважає Кім Форрест, головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners.

Ринок очікує сьогоднішнього робочого дня з нетерпінням. Більшість IPO показують дохідність у 10-15%. Якщо акції SpaceX злетять на 50%, це свідчитиме про справжній ажіотаж.