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Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт
Державна податкова служба України розробила законопроєкт про податкову медіацію, що дозволить бізнесу та податковій частину спорів вирішувати без суду.
Про це розповіла очільниця Держподаткової Леся Карнаух.
Вона розповіла, що проєкт напрацьований за консультаційної підтримки Української академії медіації й найближчим часом буде переданий до Міністерства фінансів.
Необхідність нового інструменту
Як зазначається, наразі в судах перебуває близько 65 тис. податкових спорів, а щороку Держподаткова розглядає від 10 тис. до 13 тис. скарг у межах адміністративного оскарження.
Що передбачено законопроєктом
Законопроєкт, зокрема, передбачає:
Водночас медіація не замінюватиме адміністративне чи судове оскарження, а стане додатковою можливістю для бізнесу.
"Ідея закріпити це законодавчо виникла після успішного пілотного проєкту, реалізованого спільно з Радою бізнес-омбудсмена. Ми розглянули кілька складних спорів за участю великих платників податків. У результаті сторони змогли врегулювати розбіжності без звернення до суду", - зауважила Карнаух.
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