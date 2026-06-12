Позасудове вирішення податкових спорів: у Раді зареєстрували законопроєкт

Державна податкова служба України розробила законопроєкт про податкову медіацію, що дозволить бізнесу та податковій частину спорів вирішувати без суду.

Про це розповіла очільниця Держподаткової Леся Карнаух.

Вона розповіла, що проєкт напрацьований за консультаційної підтримки Української академії медіації й найближчим часом буде переданий до Міністерства фінансів.

Необхідність нового інструменту

Як зазначається, наразі в судах перебуває близько 65 тис. податкових спорів, а щороку Держподаткова розглядає від 10 тис. до 13 тис. скарг у межах адміністративного оскарження.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

можливість врегулювати спір поза судом за участю незалежного медіатора;

добровільність процесу для обох сторін;

конфіденційність процесу та пошук рішення, яке буде прийнятним для платника та податкової;

запровадження обов'язкової до виконання угоди в разі досягнення компромісу між сторонами;

якщо компроміс не досягнутий - платник має право звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження.

Водночас медіація не замінюватиме адміністративне чи судове оскарження, а стане додатковою можливістю для бізнесу.