Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU

Ілон Маск (Elon Musk) поділився новими подробицями проекту орбітальних дата-центрів SpaceX, які мають перетворити космос на майданчик для роботи штучного інтелекту. Згідно з представленими даними, перші супутники компанії будуть нагадувати за розмірами пасажирський Boeing 747 і зможуть нести десятки потужних графічних процесорів Nvidia.

Що відомо

На презентації SpaceX показала оновлену концепцію так званого AI Satellite - супутника, призначеного для виконання обчислень безпосередньо на орбіті. Якщо ранні концепти передбачали довжину близько 170 метрів, то тепер йдеться про більш компактну конструкцію довжиною близько 70 метрів.

Кожен такий апарат використовуватиме сонячну енергію для живлення обчислювальних систем. Як орієнтир для першої версії супутника компанія розглядає серверну платформу Nvidia Rubin. За словами Маска, один супутник зможе нести обчислювальні потужності, співставні з серверним стійкою GB300, що включає 72 графічні процесори.

Головною технічною проблемою для подібних систем залишається охолодження. У космосі немає повітря, яке могло б відводити тепло звичним способом, тому SpaceX планує використовувати великі рідинні радіатори площею близько 110 квадратних метрів.

Чому вода не підійде

Хоча компанія не розкрила тип використовуваної рідини, фахівці вважають, що вода для таких умов непридатна. У вакуумі та при екстремальних перепадах температури вона занадто легко замерзає або кипить.

На думку професора космонавтики Бірмінгемського університету Г'ю Льюїса (Hugh Lewis), найімовірнішим варіантом є аміак - той самий теплоносій, який застосовується на Міжнародній космічній станції. Він зберігає рідкий стан за набагато ширшого діапазону температур і вже довів свою ефективність у космосі.

Є і питання

Маск стверджує, що технологія не вимагає наукових проривів і багато в чому базується на рішеннях, вже розроблених для супутників Starlink нового покоління.

Проте частина експертів ставиться до проекту обережно. Активні системи охолодження збільшують масу супутників, ускладнюють конструкцію і додають нові точки потенційного відмови. Крім того, аміак вважається токсичною речовиною, а самі супутники після завершення служби можуть стати додатковим джерелом космічного сміття.

Особливо активно обговорюється план SpaceX розгорнути в перспективі до мільйона подібних апаратів. Компанія вже заявляла, що більшість з них після завершення експлуатації можуть переводитися на спеціальні «кладбищенські» орбіти, а не зводитися в атмосферу.

Незважаючи на критику з боку астрономів і екологів, SpaceX продовжує просувати ідею орбітальних дата-центрів як альтернативу наземним обчислювальним комплексам, які вимагають усе більше електроенергії і чинять зростаючий тиск на енергетичну інфраструктуру.