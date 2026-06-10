Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU

16:16 10.06.2026 |

Новини IT

Ілон Маск (Elon Musk) поділився новими подробицями проекту орбітальних дата-центрів SpaceX, які мають перетворити космос на майданчик для роботи штучного інтелекту. Згідно з представленими даними, перші супутники компанії будуть нагадувати за розмірами пасажирський Boeing 747 і зможуть нести десятки потужних графічних процесорів Nvidia.


Що відомо

На презентації SpaceX показала оновлену концепцію так званого AI Satellite - супутника, призначеного для виконання обчислень безпосередньо на орбіті. Якщо ранні концепти передбачали довжину близько 170 метрів, то тепер йдеться про більш компактну конструкцію довжиною близько 70 метрів.

Кожен такий апарат використовуватиме сонячну енергію для живлення обчислювальних систем. Як орієнтир для першої версії супутника компанія розглядає серверну платформу Nvidia Rubin. За словами Маска, один супутник зможе нести обчислювальні потужності, співставні з серверним стійкою GB300, що включає 72 графічні процесори.

Головною технічною проблемою для подібних систем залишається охолодження. У космосі немає повітря, яке могло б відводити тепло звичним способом, тому SpaceX планує використовувати великі рідинні радіатори площею близько 110 квадратних метрів.

Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU

Чому вода не підійде

Хоча компанія не розкрила тип використовуваної рідини, фахівці вважають, що вода для таких умов непридатна. У вакуумі та при екстремальних перепадах температури вона занадто легко замерзає або кипить.

На думку професора космонавтики Бірмінгемського університету Г'ю Льюїса (Hugh Lewis), найімовірнішим варіантом є аміак - той самий теплоносій, який застосовується на Міжнародній космічній станції. Він зберігає рідкий стан за набагато ширшого діапазону температур і вже довів свою ефективність у космосі.


Є і питання

Маск стверджує, що технологія не вимагає наукових проривів і багато в чому базується на рішеннях, вже розроблених для супутників Starlink нового покоління.

Проте частина експертів ставиться до проекту обережно. Активні системи охолодження збільшують масу супутників, ускладнюють конструкцію і додають нові точки потенційного відмови. Крім того, аміак вважається токсичною речовиною, а самі супутники після завершення служби можуть стати додатковим джерелом космічного сміття.

Особливо активно обговорюється план SpaceX розгорнути в перспективі до мільйона подібних апаратів. Компанія вже заявляла, що більшість з них після завершення експлуатації можуть переводитися на спеціальні «кладбищенські» орбіти, а не зводитися в атмосферу.

Незважаючи на критику з боку астрономів і екологів, SpaceX продовжує просувати ідею орбітальних дата-центрів як альтернативу наземним обчислювальним комплексам, які вимагають усе більше електроенергії і чинять зростаючий тиск на енергетичну інфраструктуру.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9790
  0,1353
 0,30
EUR
 1
 51,8945
  0,0031
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5515  0,27 0,60 45,1492  0,31 0,69
EUR 51,5635  0,35 0,69 52,3023  0,41 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 45,0700  0,12 0,27 45,1000  0,11 0,23
EUR 52,1234  0,12 0,23 52,1446  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес