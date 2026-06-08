Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку

Spotify розглядає нові напрямки для розвитку свого сервісу, який планують перетворити на повноцінний музичний хаб для фанів. Серед планів, як зазначає Bloomberg, "живі" відеотрансляції концертів і продаж квитків.

Раніше Spotify експериментував із прямими аудіотрансляціями й не так давно почав додавати відеозаписи музичних виступів, зокрема для концерту Дуа Ліпи. Нині, за даними видання, компанія веде перемовини з промоутерами фестивалів та концертів щодо ліцензування прав на трансляцію живого відео.

Паралельно Spotify планує запустити продаж квитків на заходи із пріоритетним доступом для окремих користувачів. Перший крок для цього зробили із публікацією у застосунку інформації щодо майбутніх музичних подій.

Spotify першочергово створювався як аудіосервіс, однак останніми роками почав активно інвестувати у відеоформати - вони допомагають довше утримувати глядачів на платформі та приносять більше рекламних доходів, ніж аудіоконтент. Відтак, компанія отримала права на показ музичних кліпів і розширює відеонапрям у подкастах.

Популярність концертних трансляцій давно довів YouTube, де щороку мільйони людей переглядають наживо фестиваль Coachella. Для багатьох фанів це єдина можливість побачити виступи: з огляду на вартість квитків і віддаленість місця проведення заходу. Успіх платформи надихнув Disney та Hulu, які почали транслювати такі музичні фестивалі, як Bonnaroo.

Останніми роками Spotify активно виходить за межі музичного стримінгу, внаслідок чого музична індустрія почала побоюватись, що компанія намагається зменшити залежність від музичного контенту та частку доходів, яка повертається артистам. Втім, стримінг не планує відмовлятися від музики, а хоче стати універсальною платформою для музичних фанатів.

З понад 700 млн користувачів більшість приходить у Spotify саме за музикою. Компанія вважає, що може підвищити цінність платної підписки, надаючи доступ до квитків і допомагаючи артистам заробляти більше на найвідданіших прихильниках. Джерела Bloomberg стверджують, що компанія витрачає "десятки мільйонів доларів" на права для організації раннього доступу до квитків і уклала угоду з найбільшим у світі концертним промоутером і продавцем квитків Live Nation.