Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин

Інженерка-програмістка Ерін Маус із Північної Кароліни домоглася офіційного дозволу не використовувати штучний інтелект на роботі, посилаючись на свої релігійні переконання. Цей випадок може стати передвісником ширшої тенденції, особливо на тлі нещодавньої заяви Папи Римського Лева XIV, пише Business Insider.

Ерін, яка сповідує унітарний універсалізм, звернулася за звільненням від ШІ до керівництва ще у квітні. Вона аргументувала свою вимогу тим, що використання штучного інтелекту суперечить її релігійним переконанням через етичні та екологічні проблеми. У травні компанія, яку розробниця описує як прогресивну технологічно-розважальну корпорацію, погодила її запит і надала виняток - ще до заяв Папи Римського щодо ШІ.

"Я пишу код і перевіряю його вручну, що навіть звучить дивно", - сказала Маус в коментарі Business Insider. "Ще два роки тому це було нормою".

Маус навряд чи буде єдиною людиною, яка шукала подібного звільнення, оскільки компанії все активніше впроваджують чи навіть зобов'язують персонал використовувати ШІ-інструменти. Згідно з опитуванням Gallup, лише у США частка працівників, які використовують штучний інтелект принаймні кілька разів на рік на роботі, майже подвоїлася з 21% до 40% у 2025 році.

Недавні зауваження Папи Римського щодо ШІ та офіційний богословський документ можуть дати деяким працівникам вагоміший аргумент, вважають юристи.

"В епоху штучного інтелекту, коли людська гідність опиняється під загрозою нових форм знеособлення, наш обов'язок - залишатися глибоко людяними", - написав Папа Лев XIV в енцикліці обсягом 43 000 слів під назвою Magnifica Humanitas, опублікованій минулого місяця.

Понтифік застеріг, що ШІ може "знеособлювати суспільство", зводячи "таємницю особистості до даних і продуктивності", та закликав індустрію уникати "ідолопоклонства прибутку, яке жертвує слабкими". Він також додав, що повільніше впровадження штучного інтелекту не означає відмову від прогресу, а може бути проявом турботи про людство.

"Коли Папа говорить, він говорить як релігійний лідер і порушує питання людської гідності як релігійне питання", - каже трудовий юрист Джонатан Сегал. "Неминуче деякі працівники використовуватимуть це як аргумент: я не можу користуватися ШІ, бо це суперечить моїм релігійним переконанням".

Згідно з Розділом VII Закону про громадянські права США роботодавці зобов'язані надавати "розумні релігійні винятки", якщо вони не створюють надмірного навантаження для компанії. Порушення цих прав неодноразово карались в суді, де останнім гучним випадком стала справа Rex Healthcare: медичній компанії довелось сплатити $150 000, щоб врегулювати позов про незаконну відмову працівнику в релігійному звільненні від обов'язкової вакцинації від COVID-19.