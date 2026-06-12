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АНАЛІТИКА

Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО

15:46 12.06.2026 |

Україна

Зарплату військовим у тилу збільшать до 30 тисяч гривень, буде три типи контрактів на військову службу.

Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.


Зарплати

Мінімальна зарплата військовослужбовців у тилу зросте із 20 до 30 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, максимальна - до 460 тисяч грн.

Вдвічі планують збільшити зарплати командирів бойових підрозділів.


Нові контракти

Запроваджуються три типи контрактів: 

  • піхотно-штурмовий (10 або 14 місяців);
  • бойовий (24 місяці);
  • базовий (24 місяці).

    • Після завершення контракту військові матимуть гарантовану відстрочку від мобілізації. Водночас її термін може перевищувати заявлені 6 місяців.

    Військові, які вже уклали контракт зможуть його перепідписати на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.


    Демобілізація

    До кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.


    Рекрутинг іноземців

    Буде відкрито ринок рекрутингу іноземців. До цього залучатимуть приватні рекрутингові компанії.


    Переведення

    Через "Армія+" запровадять автоматичні переведення в межах ділянки фронту.


    СЗЧ

    Для військових, які перебувають у СЗЧ, буде обмежене в часі "вікно повернення" з можливістю самостійно обрати підрозділ і командира.


    Інші зміни

    Ддля штурмовиків та піхотинців запровадять mission control. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціяхгарантування виплат і швидшого пошуку поранених.

    Буде впроваджено систему з понад 160 показниками ефективності для оцінки роботи бригад. 
    За матеріалами: Цензор
     

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