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Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
15:46 12.06.2026 |
Зарплату військовим у тилу збільшать до 30 тисяч гривень, буде три типи контрактів на військову службу.
Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Зарплати
Мінімальна зарплата військовослужбовців у тилу зросте із 20 до 30 тисяч гривень.
Водночас середня зарплата піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, максимальна - до 460 тисяч грн.
Вдвічі планують збільшити зарплати командирів бойових підрозділів.
Нові контракти
Запроваджуються три типи контрактів:
Після завершення контракту військові матимуть гарантовану відстрочку від мобілізації. Водночас її термін може перевищувати заявлені 6 місяців.
Військові, які вже уклали контракт зможуть його перепідписати на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.
Демобілізація
До кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.
Рекрутинг іноземців
Буде відкрито ринок рекрутингу іноземців. До цього залучатимуть приватні рекрутингові компанії.
Переведення
Через "Армія+" запровадять автоматичні переведення в межах ділянки фронту.
СЗЧ
Для військових, які перебувають у СЗЧ, буде обмежене в часі "вікно повернення" з можливістю самостійно обрати підрозділ і командира.
Інші зміни
Ддля штурмовиків та піхотинців запровадять mission control. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціяхгарантування виплат і швидшого пошуку поранених.
Буде впроваджено систему з понад 160 показниками ефективності для оцінки роботи бригад.
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