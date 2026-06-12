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АНАЛІТИКА

Євроінтеграція як умова фіндопомоги ЄС — пояснення уряду

У рамках комплексного перегляду Ukraine Facility - надання Україні фінансування ЄС в обмін на реформи, Київ і Брюссель домовилися змінити не лише перелік вимог, а й схему роботу інструмента.

Про це розповіла на зустрічі з журналістами у четвер заступниця міністра економіки Дарія Марчак, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марчак нагадала, що у рамках пакета допомоги обсягом 90 млрд євро на два роки ЄС виділив на 2026 рік 8,35 млрд євро за інструментом Ukraine Facility. У четвер прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про узгодження з ЄС нового плану. Втім, документ поки не оприлюднюється.

Дарія Марчак наголосила, що перегляд стосується не тільки переліку реформ. "Ми домовилися з ЄС про зміну логіки Ukraine Facility", - зазначила вона.

Одна з принципових змін - це те, що тепер документ стосується саме євроінтеграційних реформ.

"Ми з ЄС маємо спільну думку про те, що перед Україною вже стоїть великий обсяг законодавчої роботи у рамках євроінтеграції, і нам всім треба сфокусуватись саме на цій задачі, тому всі індикатори - це тільки те, що є частиною або "бенчмарків" вступних переговорів, або ж Національної програми адаптації до права ЄС", - пояснила заступниця міністра.

Також, у рамках зміни логіки фінансування, ЄС погодився сплачувати Україні платежі раніше за передбачені планом терміни - якщо Київ звітує про проведення певних реформ із випередженням графіку.

Також буде передбачена можливість отримати часткову виплату у разі неповного виконання кількісних індикаторів.

Крім того, сторони домовилися про частіший перегляд зобов'язань. "Є загальна згода, що реальність змінюється, тож і перегляд "плану України" має відбуватися регулярно. В кінці року буде перегляд", - пояснила Марчак.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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