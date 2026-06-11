Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту

Платіжний гігант Mastercard оголосив про запуск сервісу Agent Pay for Machines (AP4M), який дозволяє ШІ-агентам та програмним системам самостійно здійснювати платежі через глобальну мережу компанії.

Згідно із заявою Mastercard, нове рішення створене для підтримки машинної комерції, де програмні агенти можуть купувати та продавати послуги без участі людини. Система забезпечує авторизацію, координацію та розрахунки за транзакціями, які виконуються на машинній швидкості та можуть включати мікроплатежі на частки цента.

Новий клас цифрових платежів

У компанії зазначили, що поширення штучного інтелекту формує попит на нову платіжну інфраструктуру. На відміну від традиційних платежів, які ініціює людина, машинні транзакції працюють у фоновому режимі та можуть здійснюватися безперервно, йдеться в повідомленні.

«Agent Pay for Machines створить умови для справжнього вибухового зростання бізнес-моделей на базі ШІ. Машинні платежі дозволять агентам купувати та продавати послуги в масштабах, які кардинально відрізняються від сучасних платежів», - заявив директор із продуктів Mastercard Йорн Ламберт.

У Mastercard навели приклад підприємця, який доручає ШІ-агенту створити цифрову присутність бізнесу. У такому сценарії агент може самостійно придбати домен, хостинг, маркетингові матеріали та платіжні інструменти в межах заданого бюджету.

Інший сценарій передбачає використання логістичних агентів, які автоматично оплачують транспортні послуги, бронюють інфраструктуру та купують необхідні дані для моніторингу вантажів під час доставки.

Деталі Agent Pay for Machines та партнери

Сервіс базується на чотирьох ключових компонентах:

цифровій ідентифікації агентів;

системі дозволів і лімітів витрат;

механізмах проведення транзакцій між різними сервісами;

гарантованих розрахунках через кілька платіжних рейок.

У Mastercard підкреслили, що Agent Pay for Machines підтримує платежі через банківські картки, рахунки та стейблкоїни. Це має забезпечити сумісність автоматизованих платіжних процесів із різними фінансовими системами.

Партнерами ініціативи стали понад 30 компаній, серед яких Coinbase, Stripe, OKX, Ripple, Adyen, Cloudflare, Checkout.com, Polygon, Solana Foundation та Anchorage Digital.

У Mastercard заявили, що співпраця з учасниками ринку спрямована на тестування сценаріїв використання, розробку стандартів та прискорення впровадження машинної комерції.