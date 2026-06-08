Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня

Впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку цього сегмента авторинку становили бензинові автомобілі ‒ 58% (у травні 2025 року їхня частка становила 48%).

Далі розташувалися:

Дизельні авто ‒ 19% (21% у травні 2025 року);

Електромобілі ‒ 11% (22% у травні 2025 року);

Гібриди ‒ 9% (6% у травні 2025 року);

Авто з ГБО ‒ 3% (3% у травні 2025 року).

Середній вік уживаних автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: