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Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
Впродовж травня український автопарк поповнився 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу частку цього сегмента авторинку становили бензинові автомобілі ‒ 58% (у травні 2025 року їхня частка становила 48%).
Далі розташувалися:
Середній вік уживаних автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf ‒ 825 од.;
- Volkswagen Tiguan ‒ 737 од.;
- Nissan Rogue ‒ 645 од.;
- Audi Q5 ‒ 587 од.;
- Skoda Octavia ‒ 555 од.;
- Renault Megane ‒ 547 од.;
- Ford Escape ‒ 410 од.;
- Volkswagen Passat ‒ 392 од.;
- Nissan Qashqai ‒ 347 од.;
- Mazda CX5 ‒ 331 од.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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