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АНАЛІТИКА

Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ

17:57 08.06.2026 |

Новини IT

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., замовила в Intel Corp. виробництво понад 3 млн своїх тензорних процесорів (TPU) у 2028 році, повідомляє The Information з посиланням на джерела.

Рішення ухвалено після багатомісячного тестування технологій Intel, якій надходять замовлення на тлі дефіциту потужностей у тайванської TSMC, пише інтернет-видання.

Воно також повідомляє, що технології просунутого корпусування Intel і її техпроцес 18A (відповідає 1,8 нм) тестує Nvidia, яка може вдатися до них для виробництва своїх нових процесорів на основі чотирьох графічних чипів.

Акції Intel підскочили на 7,9% на початку торгів у понеділок. Папери Alphabet дешевшають на 1,5%, Nvidia - дорожчають на 0,7%. Американські депозитарні розписки (ADR) TSMC додають 2,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Google
 

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