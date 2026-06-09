Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., замовила в Intel Corp. виробництво понад 3 млн своїх тензорних процесорів (TPU) у 2028 році, повідомляє The Information з посиланням на джерела.

Рішення ухвалено після багатомісячного тестування технологій Intel, якій надходять замовлення на тлі дефіциту потужностей у тайванської TSMC, пише інтернет-видання.

Воно також повідомляє, що технології просунутого корпусування Intel і її техпроцес 18A (відповідає 1,8 нм) тестує Nvidia, яка може вдатися до них для виробництва своїх нових процесорів на основі чотирьох графічних чипів.

Акції Intel підскочили на 7,9% на початку торгів у понеділок. Папери Alphabet дешевшають на 1,5%, Nvidia - дорожчають на 0,7%. Американські депозитарні розписки (ADR) TSMC додають 2,8%.

