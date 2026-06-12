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АНАЛІТИКА

Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»

Stellantis, Volkswagen і Renault об'єдналися, щоб закликати до спрощення правил і запровадження стимулів для виробництва продукції з маркуванням "Зроблено в Європі" та протидії китайським виробникам електромобілів. Про це повідомила у п'ятницю газета Financial Times.

Плани ЄС, що є частиною широкого комплексу заходів із посилення промислової конкурентоспроможності, проходять законодавчу процедуру. Проєкт закону був опублікований Європейською комісією в березні.

Чому це важливо

У всій Європі виробники стикаються зі слабшим попитом, високими виробничими витратами, повільнішим, ніж очікувалося, переходом на електромобілі, конкуренцією з боку китайських брендів і торговельними бар'єрами з боку США.

У різних країнах до цього додаються й локальні проблеми - наприклад, у Великій Британії ситуацію погіршила кібератака на Jaguar Land Rover, через що британська автомобільна промисловість пережила найгірший рік за останні 73 роки. У 2025 році заводи Великої Британії випустили лише 764 715 транспортних засобів - найменше з 1952 року. В Італії виробництво легкових автомобілів впало до рівня 1955 року.

На початку травня у Porsche оголосили про стратегічну реструктуризацію: компанія вирішила закрити три дочірні підприємства, не залучені до виробництва автомобілів.

Volkswagen, найбільший автовиробник у Європі, у березні оголосив про намір скоротити 50 000 робочих місць до 2030 року.

За даними FT, три європейські автовиробники в листі до Єврокомісії закликали створити систему, яка вимагала б, щоб 70% автомобілів у ЄС містили 70% комплектовання місцевого виробництва - виготовленого у 27 країнах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.

Решта 30% і надалі будуть доступні для виробництва за межами Європи - співвідношення, яке три компанії назвали справедливим.

"Європа не замикається в собі. Європа лише зупиняє тенденцію до подальшого перенесення промислового виробництва до третіх країн", - заявили вони.

На думку компаній, визначення "Зроблено в Європі" має охоплювати не лише складання, а й проєктування, а також дослідження та розробки.

Три автогіганти також закликали розширити пільги для компенсації додаткових витрат, необхідних для стимулювання виробництва в Європі, де витрати на енергію та робочу силу вищі, ніж у таких країнах, як Туреччина та Марокко.

На частку італійсько-французько-американської групи Stellantis, німецької Volkswagen та французької Renault припадає 60% європейського автомобільного виробництва.

Автовиробники, що не входять до ЄС, такі як Toyota Motor, Nissan Motor і Jaguar Land Rover, занепокоєні тим, що ці плани виключать із виробництва комплектовання, яке випускається у Великій Британії, Японії та Туреччині, зазначає Bloomberg. Toyota має великі виробничі центри у Великій Британії та Туреччині, а Nissan керує найбільшим у Великій Британії автомобільним заводом у Сандерленді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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