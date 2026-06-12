Фінансові новини
- |
- 12.06.26
- |
- 22:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
17:48 12.06.2026 |
Stellantis, Volkswagen і Renault об'єдналися, щоб закликати до спрощення правил і запровадження стимулів для виробництва продукції з маркуванням "Зроблено в Європі" та протидії китайським виробникам електромобілів. Про це повідомила у п'ятницю газета Financial Times.
Плани ЄС, що є частиною широкого комплексу заходів із посилення промислової конкурентоспроможності, проходять законодавчу процедуру. Проєкт закону був опублікований Європейською комісією в березні.
Чому це важливо
У всій Європі виробники стикаються зі слабшим попитом, високими виробничими витратами, повільнішим, ніж очікувалося, переходом на електромобілі, конкуренцією з боку китайських брендів і торговельними бар'єрами з боку США.
У різних країнах до цього додаються й локальні проблеми - наприклад, у Великій Британії ситуацію погіршила кібератака на Jaguar Land Rover, через що британська автомобільна промисловість пережила найгірший рік за останні 73 роки. У 2025 році заводи Великої Британії випустили лише 764 715 транспортних засобів - найменше з 1952 року. В Італії виробництво легкових автомобілів впало до рівня 1955 року.
На початку травня у Porsche оголосили про стратегічну реструктуризацію: компанія вирішила закрити три дочірні підприємства, не залучені до виробництва автомобілів.
Volkswagen, найбільший автовиробник у Європі, у березні оголосив про намір скоротити 50 000 робочих місць до 2030 року.
За даними FT, три європейські автовиробники в листі до Єврокомісії закликали створити систему, яка вимагала б, щоб 70% автомобілів у ЄС містили 70% комплектовання місцевого виробництва - виготовленого у 27 країнах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.
Решта 30% і надалі будуть доступні для виробництва за межами Європи - співвідношення, яке три компанії назвали справедливим.
"Європа не замикається в собі. Європа лише зупиняє тенденцію до подальшого перенесення промислового виробництва до третіх країн", - заявили вони.
На думку компаній, визначення "Зроблено в Європі" має охоплювати не лише складання, а й проєктування, а також дослідження та розробки.
Три автогіганти також закликали розширити пільги для компенсації додаткових витрат, необхідних для стимулювання виробництва в Європі, де витрати на енергію та робочу силу вищі, ніж у таких країнах, як Туреччина та Марокко.
На частку італійсько-французько-американської групи Stellantis, німецької Volkswagen та французької Renault припадає 60% європейського автомобільного виробництва.
Автовиробники, що не входять до ЄС, такі як Toyota Motor, Nissan Motor і Jaguar Land Rover, занепокоєні тим, що ці плани виключать із виробництва комплектовання, яке випускається у Великій Британії, Японії та Туреччині, зазначає Bloomberg. Toyota має великі виробничі центри у Великій Британії та Туреччині, а Nissan керує найбільшим у Великій Британії автомобільним заводом у Сандерленді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
|«Мінімум ₴30 тыс. для тилу»: Зеленський про можливе підвищення військових виплат
|Євроінтеграція як умова фіндопомоги ЄС — пояснення уряду
|Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Розробник IRIS-T розглядає можливість виробництва ракети «Фламінго» в Німеччині — FT
|ОПЕК очікує слабше зростання попиту на нафту у 2026 році
|Україна хоче отримати від союзників додаткові $20 млрд, щоб посилити тиск на РФ і завершити війну переговорами – ЗМІ
|Комітет Сенату США дав зелене світло фінансуванню оборони та допомозі Україні
|ЄС перегляне правила, аби Україна не втратила кошти через призначення суддів Антикорупційного суду
Бізнес
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин
|Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку
|Регулювання ШІ буксує: перший у світі правовий режим вирішили відкласти
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни