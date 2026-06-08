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АНАЛІТИКА

Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни

09:22 08.06.2026 |

Новини IT

Під час симуляції ведення гібридної війни з дезінформації противника між українською командою, яка вела "кібернаступ" та НАТО, яке оборонялась, остання перемогла з мінімальним відривом.

Про це повідомляє Financial Times.

НАТО включило сценарій до симуляції, що перевіряла готовність країн-членів Альянсу до протидії кампаніям дезінформації, з якими щодня стикається Україна

За сценарієм - вигадана країна Перанца опинилася в темряві внаслідок кібератаки на її енергетичну мережу з боку авторитарного сусіда, який вже давно претендує на її територію. Її атакувала ворожої держави під назвою Карті.

Кібервійна була змодельована в Бидгощі, Польща, де розташована єдина установа НАТО, укомплектована та керована спільно представниками альянсу та України.

Українським представникам була відведена роль країни-нападника Карті.

Триденне моделювання складалося з онлайн-кампаній, спрямованих на посівання розбрату та дезорієнтацію місцевого населення в умовах серйозної кризи.

Окрім відключення електроенергії, учасники також перевірили два інших сценарії: як влада спілкуватиметься у разі великої повені та якщо хакери захоплять банківську систему.

Українська команда заполонила соціальні мережі повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом, в яких кожну кризу звинувачували в некомпетентності та корупції уряду, одночасно пропонуючи надіслати допомогу постраждалим мешканцям.

"Перанца не може допомогти, а Карті - може", - йшлося в одному з повідомлень, опублікованому на веб-сайті вигаданого уряду. Команда "Перанца" відповіла закликами до національної єдності та попередженнями про мародерство та інші форми безладу.

За оцінками журі, до складу якого входили науковці та фахівці з дезінформації, команда "Карті" лише з невеликим відривом програла у двох сценаріях.

За словами директорки Центру цифровізації Бундесверу, під час симуляційних навчань українці були більш креативними, продемонстрували кращі навички роботи з штучним інтелектом і загалом діяли швидше.

Але команда "Карті" зрештою програла, оскільки не змогла дотриматися послідовної лінії, заснованої на невеликій кількості основних повідомлень, зазначила вона.

Один із українських учасників заперечив цей висновок: "У реальному житті основні повідомлення змінюються щодня: просто подивіться, що робить Росія".

За матеріалами: Економічна правда
 

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