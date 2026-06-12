Фінансові новини
- |
- 12.06.26
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Мінімум ₴30 тыс. для тилу»: Зеленський про можливе підвищення військових виплат
14:43 12.06.2026 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Учора провів наради з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують.
Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають", - йдеться в повідомленні.
Виплати
"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.
Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту - 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні", - пояснив глава держави.
Також президент заявив про питання переведень у війську.
"Подальше
спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і
більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.
Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Мінімум ₴30 тыс. для тилу»: Зеленський про можливе підвищення військових виплат
|Євроінтеграція як умова фіндопомоги ЄС — пояснення уряду
|Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
|Єврокомісія попередила: ризик втрати частини допомоги ЄС через невчасні реформи
|Палата представників США підтримала допомогу Україні та санкції проти РФ
|Мадяр заявив про домовленості між Україною та Угорщиною у питаннях національних меншин
|Угорщина змінює позицію щодо компенсацій ЄС за військові поставки Україні — ЗМІ
Бізнес
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку
|Регулювання ШІ буксує: перший у світі правовий режим вирішили відкласти
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни
|Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті