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АНАЛІТИКА

«Мінімум ₴30 тыс. для тилу»: Зеленський про можливе підвищення військових виплат

14:43 12.06.2026 |

Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.


Що відомо?

"Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Учора провів наради з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують.

Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають", - йдеться в повідомленні.


Виплати

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.

Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту - 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні", - пояснив глава держави.

Також президент заявив про питання переведень у війську.

"Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував він. 
За матеріалами: Цензор
 

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