Google інтегрувала Gemini в Google TV: телевізор навчився розуміти натяки

Компанія Google нарешті зрозуміла, що сучасні меню налаштувань телевізорів нагадують лабіринт Мінотавра, тільки без нитки Аріадни. Нове оновлення для Google TV інтегрує ШІ-помічника Gemini безпосередньо в систему керування залізом. Тепер замість того, щоб судомно тицяти кнопками на пульті в пошуках повзунка яскравості, можна просто поговорити з екраном. І ні, це не ознака божевілля, а нова реальність керування домашньою електронікою.

Головна зміна полягає в тому, що Gemini отримав доступ до «свята святих» - системних та апаратних налаштувань. Раніше голосові помічники переважно шукали фільми або розповідали про погоду, але тепер вони здатні регулювати яскравість, змінювати баланс звуку та відкривати специфічні підменю безпосередньо за командою. Це суттєво спрощує життя тим, хто не хоче витрачати хвилини на те, що має займати секунди.

Розуміння контексту замість чітких команд

Найцікавіше в цьому оновленні - здатність ШІ інтерпретувати запити у вільній формі. Google намагається відійти від жорстких конструкцій на кшталт «встанови яскравість на 70%». Тепер ви можете просто поскаржитися: «сцена занадто темна», і система сама підніме рівень підсвічування. Якщо ж ви не чуєте реплік героїв за вибухами в черговому блокбастері, фраза «діалогів не чути» змусить пристрій підкоригувати звуковий профіль, приглушивши фоновий шум.

Крім того, Gemini навчився працювати з комплексними пресетами. Наприклад, команда про підготовку до перегляду футбольного матчу автоматично оптимізує зображення для спортивних трансляцій, активуючи режими згладжування рухів та відповідну кольорову гаму. Це саме те, що називають «розумним» керуванням, коли технологія підлаштовується під людину, а не навпаки.

Ексклюзивність та системні вимоги

Як це часто буває у світі Android, свято прийде не до всіх одночасно. На перші 60 днів нова можливість стала ексклюзивом для власників преміальних моделей TCL у США. Йдеться про флагманські лінійки QM9K, X11L, QM9L, QM8L та RM9L. Для роботи системи необхідна Android TV OS 14 або новіша версія прошивки.

Втім, решті користувачів не варто засмучуватися. Google планує розширити доступність цієї функції для пристроїв інших брендів уже протягом літа 2026 року. Оновлення поширюється автоматично, хоча запеклі фанати ручного контролю можуть перевірити наявність нової версії в налаштуваннях системи самостійно. Це логічний крок у розвитку платформи, де ШІ нарешті стає корисним інструментом, а не просто іграшкою для генерації тексту.

Тим, хто шукає не лише розумний софт, а й потужне залізо, варто звернути увагу на нові Mini-LED-телевізори Smart Screen S7 X Pro. Ці пристрої пропонують частоту оновлення 288 Гц та вбудовані AI-функції для фітнесу.