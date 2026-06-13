МВФ погодився виділити Україні транш, попри невиконання однієї з умов — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш кредиту, попри невиконання Києвом однієї з умов. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники розповіли, що кредитор та український уряд досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання Україною майже $700 млн фінансової допомоги.

Про угоду можуть оголосити вже в п'ятницю, 12 червня, проте для набуття чинності її ще має затвердити рада директорів МВФ у липні.

МВФ, як пише Bloomberg, погодився до липня відкласти вимогу до України запровадити ПДВ на посилки вартістю до 150 євро. Наступний перегляд програми МВФ запланований на вересень.

Місія МВФ для першого перегляду програми EFF прибула в Україну 27 травня. Напередодні її візиту Верховна Рада провалила одну з вимог фонду - щодо запровадження ПДВ на посилки, хоча це було одним зі структурних маяків, які потрібно було ухвалити ще до кінця березня.

Пакет податкових заходів, яких вимагає МВФ, також передбачає запровадження з 1 січня 2027 року обов'язкової реєстрації як платника ПДВ для спрощенців з оборотом від 4 млн грн і більше.