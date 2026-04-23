- 23.04.26
- 16:14
Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв’язок на 260 Мбіт/с
11:59 23.04.2026 |
Місія Artemis II продемонструвала роботу лазерного зв'язку між космічним кораблем Orion і Землею зі швидкістю до 260 Мбіт/с. Дані передавалися під час польоту навколо Місяця, повідомляє TechCrunch.
Один із приймальних терміналів розташовувався в Австралії та не належав NASA. Його створили компанії Observable Space і Quantum Opus, а експлуатацію забезпечував Австралійський національний університет.
Термінал використовував телескоп і програмне забезпечення Observable Space для наведення на сигнал, а також фотонний сенсор Quantum Opus для декодування даних. Його вартість становила менше ніж $5 млн, тоді як традиційні рішення можуть коштувати десятки мільйонів.
Під час місії кілька приймальних станцій, включно з об'єктами NASA у Каліфорнії та Нью-Мексико, а також експериментальним терміналом в Австралії, отримували відео у форматі 4K з орбіти Місяця. Участь наземної станції в Австралії дозволила приймати сигнал, коли із США не було прямої видимості на корабель.
NASA тестує лазерні системи зв'язку для глибокого космосу протягом кількох років. Раніше агентство демонструвало передачу даних із відстані понад 350 млн км під час місії до астероїда.
Лазерний зв'язок забезпечує значно вищу пропускну здатність порівняно з радіочастотними системами, які залишаються основним способом передачі даних у космосі. Водночас така технологія залежить від погодних умов і потребує прямої видимості між передавачем і приймачем.
У компанії Observable Space заявили, що результати місії підтверджують можливість масштабування лазерного зв'язку для передачі даних із космосу на Землю. Йдеться про створення мережі наземних станцій для роботи із супутниками різних типів.
