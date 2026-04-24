У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів

В Києві з 27 квітня на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" змінюються тарифи на паркування.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Одночасно місто запускає новий формат - "підписка" або місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста. Оформити підписку можна буде в застосунку Київ Цифровий із 8:00 27 квітня", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, що вартість погодинного паркування становитиме:

ІІІ зона - 10 грн/год;

ІІ зона - 30 грн/год;

І зона - 40 грн/год.





Місячна підписка для платників податків:

ІІІ зона - 299 грн;

ІІ зона - 999 грн;

усі зони Києва - 1499 грн.





За інформацією КМДА, пільгові абонементи доступні фізичним особам, які мають оподатковуваний дохід або об'єкти оподаткування та сплачують податки. Це наймані працівники, ФОП, власники рухомого чи нерухомого майна, особи, які мають інші оподатковувані доходи, а також працюючі пенсіонери.

Студенти можуть скористатися підпискою лише за наявності офіційного оподатковуваного доходу.

Як зазначили в КМДА:

Статус платника податків можна буде підтвердити в застосунку Київ Цифровий;

після верифікації користувач зможе оформити місячну підписку;

абонемент прив'язуватиметься до номера авто;

інспектор одразу бачитиме оплату, тож додатково запускати паркування не потрібно.

Наголошується, що один платник податків може придбати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження права користування авто.

Також у Києві оновили межі паркувальних зон. Актуальну зону позначають інформаційні знаки.