У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
В Києві з 27 квітня на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" змінюються тарифи на паркування.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Одночасно місто запускає новий формат - "підписка" або місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста. Оформити підписку можна буде в застосунку Київ Цифровий із 8:00 27 квітня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вартість погодинного паркування становитиме:
ІІІ зона - 10 грн/год;
ІІ зона - 30 грн/год;
І зона - 40 грн/год.
Місячна підписка для платників податків:
ІІІ зона - 299 грн;
ІІ зона - 999 грн;
усі зони Києва - 1499 грн.
За інформацією КМДА, пільгові абонементи доступні фізичним особам, які мають оподатковуваний дохід або об'єкти оподаткування та сплачують податки. Це наймані працівники, ФОП, власники рухомого чи нерухомого майна, особи, які мають інші оподатковувані доходи, а також працюючі пенсіонери.
Студенти можуть скористатися підпискою лише за наявності офіційного оподатковуваного доходу.
Як зазначили в КМДА:
Статус платника податків можна буде підтвердити в застосунку Київ Цифровий;
після верифікації користувач зможе оформити місячну підписку;
абонемент прив'язуватиметься до номера авто;
інспектор одразу бачитиме оплату, тож додатково запускати паркування не потрібно.
Наголошується, що один платник податків може придбати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження права користування авто.
Також у Києві оновили межі паркувальних зон. Актуальну зону позначають інформаційні знаки.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
У РУБРИЦІ
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|Програму допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні розширили — що нового
|Україна інвестує $5,4 млн у проєкт відновлення лісових екосистем
|Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими
|«Київстар» завершив тестування 5G — до 500 000 користувачів та 1,7 Гбіт/с
|Громадські організації тепер можна створювати через додаток «Дія»
Бізнес
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
|Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
|Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку
|В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft
|Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою
|Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
|Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів