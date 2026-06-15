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АНАЛІТИКА

З осені розмір стипендій для українських студентів збільшать у два рази

09:14 15.06.2026 |

Україна

Там зазначили, що у Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році.

Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.


Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України - з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України - з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія - з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом - з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 3 710 грн до 7 420 грн.


    • Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

    Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

  • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України - з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія - з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом - з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 2 809 грн до 5 618 грн.
    •
    За матеріалами: hromadske.ua
     

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