Російська війна спричинила виїзд 8,4 млн українців — омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перебування 8,4 мільйона українців за кордоном.

"Понад 8,4 мільйона наших громадян сьогодні перебувають за межами України", - написав він у Telegram у вівторок, 4 серпня.

Понад половина - під тимчасовим захистом ЄС

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, понад 5,7 мільйона українців виїхали за кордон з 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Озвучена Лубінцем кількість - підрахунки з початку російської агресії в 2014 році.

4,38 мільйона українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, свідчать останні дані Євростату. Більшість з них - жінки та діти. Найбільше проживає в Німеччині, Польщі та Чехії - 2,65 мільйона.

Як повідомлялося, країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року.