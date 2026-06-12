Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий маршрут: «Інтерсіті» поєднає Дніпро з Одесою

10:52 12.06.2026 |

Україна

"Укрзалзниця" запускає щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" Дніпро - Одеса - Це перший на цьому напрямку.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Телеграм.

"Із 28 червня призначаємо новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу", - говориться у повідомоенні.

Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ - Одеса.

"Крім того, збільшуємо періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ - Одеса та №748/747 Київ - Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох", - повідомили в УЗ.

Забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу, зазначили у компанії.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ - Одеса - Дніпро.

"Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк", - говориться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9256
  0,0534
 0,12
EUR
 1
 51,8352
  0,0593
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6381  0,08 0,18 45,1446  0,13 0,28
EUR 51,5865  0,09 0,17 52,2392  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8800  0,00 0,00 44,9100  0,00 0,00
EUR 51,7556  0,00 0,00 51,7767  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес