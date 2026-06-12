Новий маршрут: «Інтерсіті» поєднає Дніпро з Одесою

"Укрзалзниця" запускає щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" Дніпро - Одеса - Це перший на цьому напрямку.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Телеграм.

"Із 28 червня призначаємо новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу", - говориться у повідомоенні.

Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ - Одеса.

"Крім того, збільшуємо періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ - Одеса та №748/747 Київ - Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох", - повідомили в УЗ.

Забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу, зазначили у компанії.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ - Одеса - Дніпро.

"Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк", - говориться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону.