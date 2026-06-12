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АНАЛІТИКА

В Україні з’явиться державне фармагентство: що зміниться

14:27 12.06.2026 |

Економіка, Україна

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення "Українського фармацевтичного агентства" ("Укрфармагентства") - нового органу державного контролю у фармацевтичній галузі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Функції агентства

Зокрема, "Укрфармагентство" реалізовуватиме державну політику в таких сферах:

  • створення,
  • допуску на ринок,
  • контролю якості,
  • безпеки та ефективності лікарських засобів,
  • ринкового нагляду медичних виробів,
  • медичних виробів для діагностики in vitro,
  • активних медичних виробів, які імплантують,
  • біоімплантатів,
  • косметичної продукції,
  • обігу наркотичних засобів,
  • психотропних речовин і прекурсорів,
  • протидії їх незаконному обігу,
  • донорства крові та компонентів крові,
  • функціонування системи крові.

    • Як зазначається, таке рішення створює правові передумови для запуску роботи агентства з 1 січня 2027 року.


    Євроінтеграційний напрям

    Як зауважили в МОЗ, створення "Укрфармагентства" є частиною євроінтеграційних зобов'язань України та відповідає практикам держав-членів Європейського Союзу, де незалежні регуляторні органи забезпечують контроль та реєстрацію лікарських засобів та інших медичних продуктів відповідно до високих стандартів безпеки, якості та ефективності.

    Гармонізоване з європейськими та міжнародними стандартами регулювання відкриває нові можливості для залучення інвестицій, розвитку виробництва та інтеграції України до глобальних ланцюгів постачання медичної продукції


    Що заплановано

    Наступним етапом стане формування конкурсної комісії та проведення відкритого конкурсного відбору голови "Укрфармагентства".

    Для цього буде сформовано конкурсну комісію у складі шести осіб: трьох міжнародних експертів та трьох представників, визначених МОЗ України.


    Чим це корисно для пацієнтів

    Діяльність "Українського фармацевтичного агентства" дозволить, зокрема:

  • посилити доступ пацієнтів до лікарських засобів;
  • забезпечити регуляторний нагляд за медичними продуктами протягом усього їхнього життєвого циклу;
  • підвищити рівень довіри суспільства до безпеки, якості та ефективності лікарських засобів і медичних виробів;
  • зміцнити спроможність України інтегруватися до єдиного європейського регуляторного простору. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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