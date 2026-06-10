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Німеччина виділить 300 млн євро на чеську снарядну ініціативу для України – ЗМІ
08:32 10.06.2026 |
Німеччина внесе до чеської ініціативи 300 млн євро, що вистачить на закупівлю близько 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з чеським колегою Яромиром Зуною, передає Ceske Noviny.
Пісторіус назвав чеську ініціативу важливим інструментом для підтримки України та подякував Празі за продовження цього проєкту. Зуна своєю чергою назвав Німеччину стратегічним партнером Чехії у сфері оборони та безпеки й відзначив її велику відповідальність за захист Європи.
За даними Міністерства оборони Чехії, на цей рік уже підписано контракти на постачання близько одного мільйона боєприпасів Києву. Зазначають, що торік в межах проєкту Україні передали 1,96 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів.
Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів, на яку минулого року було виділено загалом один мільярд євро.
Ініціатива полягає у пошуку доступних боєприпасів великого калібру на світових ринках, забезпеченні їх закупівлі за кошти країн-партнерів та подальшому транспортуванні до України.
Загалом чеська ініціатива, яка стартувала навесні 2024 року, вже допомогла передати Силам оборони України до лютого 2026 року 4,4 мільйона набоїв великого калібру. Попри те, що згодом кількість донорів програми зменшилася (близько половини країн перейшли на прямі контракти), Німеччина залишається ключовим фінансовим драйвером проєкту, тоді як Чехія здійснює всю адміністративну та логістичну координацію.
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