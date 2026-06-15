Нідерланди передали Україні додатковий протимінний корабель

Військово-Морські Сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Про це повідомив Командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar. Під час офіційної церемонії мав честь підняти прапор українського флоту на новому шукачі "Генічеськ" у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії", - заявив він.

Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

За словами Олексія Неїжпапи, "Генічеськ" посилить спроможності України в протимінній боротьбі - пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів.

"Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані. Запевнив, що з українським екіпажем він й надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, в разі необхідності, за його межами", - додав він.

Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди - кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".



