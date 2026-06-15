Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди передали Україні додатковий протимінний корабель

Військово-Морські Сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Про це повідомив Командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar. Під час офіційної церемонії мав честь підняти прапор українського флоту на новому шукачі "Генічеськ" у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії", - заявив він.

Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

За словами Олексія Неїжпапи, "Генічеськ" посилить спроможності України в протимінній боротьбі - пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів.

"Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані. Запевнив, що з українським екіпажем він й надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, в разі необхідності, за його межами", - додав він.

Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди - кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".


За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8177
  0,0033
 0,01
EUR
 1
 52,0378
  0,1786
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5723  0,07 0,15 45,0791  0,07 0,15
EUR 51,6750  0,09 0,17 52,3514  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8200  0,01 0,02 44,8500  0,01 0,02
EUR 52,0673  0,19 0,38 52,0932  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес