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АНАЛІТИКА

Україна переходить до першого кластера переговорів про вступ до ЄС — рішення схвалене

ЄС 15 червня проведе міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер.

Про це йдеться в Х Кіпрського головування в Раді ЄС, передає "Європейська правда".

"15 червня в рамках Кіпрського головування в Раді ЄС ми проведемо перші конференції з питань вступу з Україною та Молдовою, щоб розпочати роботу над Кластером 1 - "Основи", - йдеться у повідомленні.

Кіпрське головування заявило, що пишається тим, що сприяло настанню цього історичного моменту.

"Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату Це знакова подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності", - йдеться у повідомленні.

"Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він є єдиним, принциповим та відкритим для тих, хто відданий його цінностям", - заявило головування Кіпру.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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