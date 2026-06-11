Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін

McDonald's почала тестувати штучний інтелект для прийому замовлень на "МакДрайв". Як передає ABC News, у майбутньому компанія сподівається замінити звичний досвід замовлення у людини на нову технологію.

Наразі замовлення на "МакДрайв" приймають оператори відділень McDonald's, але у п'яти локаціях в США вже почали випробовувати нову систему ArchIQ, що працює на базі штучного інтелекту Gemini. Її представили на всесвітній конференції компанії, що проходила минулого тижня.

Система приймає замовлення від клієнтів, реагує на їхні запити чи зміни, після чого показує підсумок і суму на екрані та просить проїхати далі, щоб забрати їжу або напої.

ArchIQ зараз приймає замовлення англійською та іспанською мовами і навіть може розпізнавати постійних клієнтів, коли вони кажуть "те, що й завжди". На тестових локаціях уже 90% замовлень виконуються без участі людей.

Генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчинський у службовій записці заявив, що таку систему запускають, оскільки "більша частина шляху клієнта автоматизовується", що означає, що "для гостей менше можливостей зв'язатися з персоналом".

"За меншої кількості взаємодій планка гостинності, яка змушує людей відчувати себе поміченими, бажаними та цінними, лише підвищується", - каже Кемпчинський.

Хоча генеральний директор мережі швидкого харчування вважає це позитивним кроком, у соцмережах реакція виявилася протилежною. Користувачі негативно сприйняли впровадження ШІ, а частина з них висловила занепокоєння щодо збору даних. Зокрема, користувач Wall Street Apes заявив, що система нібито використовує технології розпізнавання облич і номерних знаків для ідентифікації постійних клієнтів.

Наразі ArchIQ тестується лише на кількох локаціях, а McDonald's офіційно не оголошував планів щодо масштабного впровадження цієї системи.



