Фінансові новини
- |
- 11.06.26
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
08:30 11.06.2026 |
McDonald's почала тестувати штучний інтелект для прийому замовлень на "МакДрайв". Як передає ABC News, у майбутньому компанія сподівається замінити звичний досвід замовлення у людини на нову технологію.
Наразі замовлення на "МакДрайв" приймають оператори відділень McDonald's, але у п'яти локаціях в США вже почали випробовувати нову систему ArchIQ, що працює на базі штучного інтелекту Gemini. Її представили на всесвітній конференції компанії, що проходила минулого тижня.
Система приймає замовлення від клієнтів, реагує на їхні запити чи зміни, після чого показує підсумок і суму на екрані та просить проїхати далі, щоб забрати їжу або напої.
ArchIQ зараз приймає замовлення англійською та іспанською мовами і навіть може розпізнавати постійних клієнтів, коли вони кажуть "те, що й завжди". На тестових локаціях уже 90% замовлень виконуються без участі людей.
Генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчинський у службовій записці заявив, що таку систему запускають, оскільки "більша частина шляху клієнта автоматизовується", що означає, що "для гостей менше можливостей зв'язатися з персоналом".
"За меншої кількості взаємодій планка гостинності, яка змушує людей відчувати себе поміченими, бажаними та цінними, лише підвищується", - каже Кемпчинський.
Хоча генеральний директор мережі швидкого харчування вважає це позитивним кроком, у соцмережах реакція виявилася протилежною. Користувачі негативно сприйняли впровадження ШІ, а частина з них висловила занепокоєння щодо збору даних. Зокрема, користувач Wall Street Apes заявив, що система нібито використовує технології розпізнавання облич і номерних знаків для ідентифікації постійних клієнтів.
Наразі ArchIQ тестується лише на кількох локаціях, а McDonald's офіційно не оголошував планів щодо масштабного впровадження цієї системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту
|Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин
|Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку
Бізнес
|Українська команда ледь поступилася НАТО в навчальній симуляції кібервійни
|Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu завдяки рекордній батареї
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C