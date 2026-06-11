Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві планують 6,5 тис. місць для зарядних станцій електромобілів — КМДА

09:59 11.06.2026 |

Україна

У Києві готуються облаштувати тисячі локацій для зарядних станцій для електромобілів. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов під час форуму "Електроспектива-2026", повідомила пресслужба адміністрації.

За його словами, зараз у столиці збирають та аналізують інформацію щодо 6,5 тисячі потенційних локацій, де в майбутньому може бути створена мережа зарядної інфраструктури орієнтовно на 13 тисяч машиномісць.

"Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі. У Києві не буде принципу "хто перший прийшов - той і отримав найкраще місце". Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу", - сказав він.

У 2026 році в Україні закінчився термін податкових пільг на імпорт електрокарів, які діяли з 1 січня 2022 року, що призвело до обвалу ринку. Проте війна на Близькому Сході й паливна криза, яку вона спровокувала, знову зробили помітнішою вигоду від експлуатації електричних автівок проти двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9790
  0,1353
 0,30
EUR
 1
 51,8945
  0,0031
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7204  0,17 0,38 45,2735  0,12 0,28
EUR 51,6731  0,11 0,21 52,3838  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9600  0,11 0,24 44,9900  0,11 0,24
EUR 51,9018  0,22 0,43 51,9274  0,22 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес