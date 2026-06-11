У Києві планують 6,5 тис. місць для зарядних станцій електромобілів — КМДА

У Києві готуються облаштувати тисячі локацій для зарядних станцій для електромобілів. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов під час форуму "Електроспектива-2026", повідомила пресслужба адміністрації.

За його словами, зараз у столиці збирають та аналізують інформацію щодо 6,5 тисячі потенційних локацій, де в майбутньому може бути створена мережа зарядної інфраструктури орієнтовно на 13 тисяч машиномісць.

"Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі. У Києві не буде принципу "хто перший прийшов - той і отримав найкраще місце". Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу", - сказав він.

У 2026 році в Україні закінчився термін податкових пільг на імпорт електрокарів, які діяли з 1 січня 2022 року, що призвело до обвалу ринку. Проте війна на Близькому Сході й паливна криза, яку вона спровокувала, знову зробили помітнішою вигоду від експлуатації електричних автівок проти двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).