За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian

До 2031 року кількість мільярдерів у світі може сягнути 3915. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту.

Про це пише Guardian із посиланням на дослідження агентства нерухомості Knight Frank.

Згідно з аналізом Knight Frank, зараз у світі налічується 3110 мільярдерів. Прогнозується, що протягом наступних п'яти років ця кількість зросте на 25% і сягне 3915.

Клас мультимільйонерів також швидко зростає, і кількість людей у ​​світі зі статками щонайменше 30 мільйонів доларів зросла зі 162 191 у 2021 році до 713 626 зараз.

Керівник відділу досліджень агентства Ліам Бейлі сказав, що багатство мільярдерів та мільйонерів було «надмірно збільшене» завдяки прибуткам від світу технологій, зокрема штучного інтелекту.

«Можливість масштабувати бізнес ще ніколи не була такою високою. Це сприяло здатності швидко заробляти великі статки, завдяки технологіям та штучному інтелекту», - сказав він.

Guardian також вказує, що це відбувається на тлі зростання розриву між найбагатшими та найбіднішими верствами світу.

Очікується, що кількість мільярдерів найшвидше зростатиме в багатій на нафту Саудівській Аравії - вона більш ніж подвоїться з 23 у 2026 році до 65 у 2031 році. Окрім цього, зросте кількість мільярдерів у Польщі - з 13 до 29, а також у Швеції - з 32 до 58.

Благодійна організація Oxfam повідомила, що сукупні статки мільярдерів наразі становлять 18,3 трильйона доларів.