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АНАЛІТИКА

ЄС перегляне правила, аби Україна не втратила кошти через призначення суддів Антикорупційного суду

Перегляд правил програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує допомогу в обмін на реформи, дозволить не втратити кошти попри неповне виконання минулорічного індикатору щодо заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді.

Про це розповіла, відповідаючи на запитання "Європейської правди", заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Вона повідомила, що у рамках перегляду правил цієї програми Євросоюз погодився змінити порядок зарахування індикаторів, вимірюваних у цифровому значенні.

"У нас було багато кількісних індикаторів, на кшталт "найняти Х суддів", і діяло правило: якщо Україна виконала 99% і лишився 1% - то нам зараховували весь крок. В Єврокомісії погодилися, що це неправильно. Зараз йдеться про можливість зарахувати часткове виконання, якщо індикатор виконано у значному обсязі", - пояснила вона.

Марчак у відповідь на запитання ЄП зауважила, що нові правила Ukraine Facility будуть діяти також для індикаторів минулої фази цієї програми, включаючи зобов'язання України заповнити вакансії у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Термін виконання цього індикатора минув рік тому, в середині 2025 року, однак добір суддів виявився проблемою для Києва, і перший конкурс завершився без успіху. На конкурсі, якій завершився в травні, Україна мала відібрати ще 24 судді ВАКС, але після відсіву кваліфкомісія схвалила тільки 22 кандидати.

Україна має ще 2 місяці на їх призначення, але новий конкурс за цей час провести неможливо.

Завдяки новим правилам, Київ отримує шанс не втратити кошти за виконання цього індикатора (близько 300 млн євро).
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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