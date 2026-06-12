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ЄС перегляне правила, аби Україна не втратила кошти через призначення суддів Антикорупційного суду
09:08 12.06.2026 |
Перегляд правил програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує допомогу в обмін на реформи, дозволить не втратити кошти попри неповне виконання минулорічного індикатору щодо заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді.
Про це розповіла, відповідаючи на запитання "Європейської правди", заступниця міністра економіки Дарія Марчак.
Вона повідомила, що у рамках перегляду правил цієї програми Євросоюз погодився змінити порядок зарахування індикаторів, вимірюваних у цифровому значенні.
"У нас було багато кількісних індикаторів, на кшталт "найняти Х суддів", і діяло правило: якщо Україна виконала 99% і лишився 1% - то нам зараховували весь крок. В Єврокомісії погодилися, що це неправильно. Зараз йдеться про можливість зарахувати часткове виконання, якщо індикатор виконано у значному обсязі", - пояснила вона.
Марчак у відповідь на запитання ЄП зауважила, що нові правила Ukraine Facility будуть діяти також для індикаторів минулої фази цієї програми, включаючи зобов'язання України заповнити вакансії у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
Термін виконання цього індикатора минув рік тому, в середині 2025 року, однак добір суддів виявився проблемою для Києва, і перший конкурс завершився без успіху. На конкурсі, якій завершився в травні, Україна мала відібрати ще 24 судді ВАКС, але після відсіву кваліфкомісія схвалила тільки 22 кандидати.
Україна має ще 2 місяці на їх призначення, але новий конкурс за цей час провести неможливо.
Завдяки новим правилам, Київ отримує шанс не втратити кошти за виконання цього індикатора (близько 300 млн євро).
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