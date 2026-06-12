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АНАЛІТИКА

Розробник IRIS-T розглядає можливість виробництва ракети «Фламінго» в Німеччині — FT

Розробник IRIS-T розглядає можливість виробництва ракети «Фламінго» в Німеччині — FT

Німецька оборонна компанія Diehl Defence обговорить з українською Fire Point можливе спільне виробництво крилатих ракет "Фламінго" у Німеччині. Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами CEO Diehl Defence Гельмута Рауха, його компанія збирається провести переговори з виробником "Фламінго" вже найближчими тижнями.

"Ми обговорюємо, як ми могли б співпрацювати, - заявив він журналістам під час авіасалону ILA в Берліні. - Я думаю, що це справді може статися... У найближчі кілька тижнів у нас відбудеться кілька зустрічей з цього приводу, а потім ми побачимо".

CEO німецької компанії також думаю, "що якщо ми створюємо якийсь новий продукт, має сенс мати його також у Німеччині чи інших країнах". За твердженнями Гельмута Рауха, Diehl Defence була "оптимістично та позитивно налаштована" щодо ідеї співпраці.

Раух зазначив, що Diehl може запропонувати Fire Point набагато досконаліший голівку самонаведення - частину, яка виявляє ціль і направляє до неї зброю.

Інформація про переговори з'явилася на тлі того, як Берлін шукає альтернативу американським ракет "Томагавк". Останні мали розгорнути в Німеччині разом із батальйоном американських військових вже цього року. Проте Президент США Дональд Трамп скасував це рішення, ухвалене ще за часів Джо Байдена.

Нагадаємо, що у квітні цього року Diehl та Fire Point уклали технологічну угоду про співпрацю. Німецька компанія відома зокрема, як розробник системи ППО IRIS-T, яку використовує Україна.

Щодо Fire Point, то в її портфелі зокрема виробництво дронів FP-1 та FP-2. Нещодавно український виробник також показав випробування протибалістичної ракети FP-7x, яка ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача "Фрея".

За матеріалами: mezha.ua
 

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