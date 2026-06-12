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АНАЛІТИКА

ОПЕК очікує слабше зростання попиту на нафту у 2026 році

ОПЕК 11 червня знизив свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2026 рік до 970 тис. барелів на день (б/д). Про це група виробників повідомила у своєму щомісячному звіті, що стало другим поспіль переглядом у бік зниження.

Група продовжує спостерігати менший вплив на споживання з початку війни в Ірані, ніж інші прогнозисти, такі як Управління енергетичної інформації США й Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). ОПЕК заявив, що споживання відновиться пізніше, і підвищив свій прогноз зростання попиту на 2027 рік.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку, один з найважливіших нафтових маршрутів у світі, обмеживши мільйони барелів видобутку на Близькому Сході. Зростання цін на паливо внаслідок цього б'є по споживачах і підприємствах у всьому світі.

Поточний прогноз знизив очікуване зростання попиту на нафту цього року з 1,17 млн б/д, що спостерігалося раніше. ОПЕК очікує, що 2027 року попит на нафту зросте на 1,73 млн б/д, що на 190 тис. б/д більше, ніж у попередньому прогнозі.

«Світові економічні показники у першій половині 2026 року залишалися стійкими, попри постійну геополітичну напруженість», - йдеться у звіті ОПЕК, який залишає свої прогнози економічного зростання незмінними.

Управління енергетичної інформації й МЕА очікують, що попит на нафту цього року знизиться внаслідок війни.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти й таких союзників, як росія, погодилася відновити збільшення видобутку з квітня, але закриття Ормузької протоки унеможливило його збільшення. У звіті йдеться, що у травні видобуток впав ще більше.

Нагадаємо, середній видобуток сирої нафти ОПЕК+ у травні становив 33,13 млн б/д, що на 190 тис. б/д менше, ніж у квітні, йдеться у звіті з посиланням на вторинні джерела, які ОПЕК використовує для моніторингу свого виробництва.

Найбільше падіння видобутку спостерігалося в Ірані. Експорт країни різко скоротився у травні через блокаду США, свідчать дані щодо руху танкерів.

Травневий показник включає Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня.
За матеріалами: EnKorr
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