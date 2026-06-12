Україна хоче отримати від союзників додаткові $20 млрд, щоб посилити тиск на РФ і завершити війну переговорами – ЗМІ

Україна запропонує союзникам під час "Рамштайну" виділити додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією, пише Politico з посиланням на чиновника Міноборони України.

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн".

"За словами людей, знайомих з переговорами, це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади", - йдеться у статті.

Кожному з союзників буде запропоновано від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільової суми в 20 мільярдів доларів. "Це може бути допомога або позика", - додав чиновник.

За даними Міністерства оборони України, країни-партнери вже зобов'язалися надати цього року військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів.

Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів доларів, встановленого генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Якщо додаткові 20 млрд доларів будуть виділені, Україна спрямує ці кошти на протиповітряну оборону, збільшення внесків в ініціативу PURL, а також на придбання додаткових дронів, боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Мета полягає у використанні коштів для продовження дедалі руйнівніших атак України на Росію.

"Вікно можливостей має тенденцію закриватися. Росія швидка та інноваційна. І якщо ми дамо їм час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс завершити цю війну справжніми переговорами. А якщо Росія винайде власні безпілотники середньої ланки, це буде для нас катастрофою", - цитує видання високопосадовця.