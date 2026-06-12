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АНАЛІТИКА

Комітет Сенату США дав зелене світло фінансуванню оборони та допомозі Україні

Комітет Сенату США зі збройних сил підтримав законопроєкт про оборонне фінансування, який передбачає виділення 750 млн доларів на безпекову допомогу Україні в межах Ініціативи з безпекової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

Йдеться про проєкт щорічного законопроєкту про оборонне фінансування (National Defense Authorization Act, NDAA), підготовлений Сенатом, який визначає політику Пентагону та передбачає фінансування на рівні 1,15 трлн доларів.

У межах документа 750 млн доларів спрямовуються на програму, що передбачає оплату постачання озброєнь українським військовим американськими компаніями.

"Комітет із республіканською більшістю заявив, що завершив роботу над своєю версією NDAA - щорічного законопроєкту, який визначає політику Пентагону - і який включає 750 млн доларів для Ініціативи з безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative), що оплачує американським компаніям постачання озброєнь для українських військових", - йдеться в повідомленні.

Також у законопроєкті, за даними Reuters, передбачено заборону використання коштів NDAA для дій, які визнають суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України. Окремо передбачено доручення Пентагону надавати Україні розвідувальну підтримку для сприяння військовим операціям із захисту або повернення територій.

Законопроєкт передбачає багаторічні повноваження на закупівлю озброєнь, зокрема винищувачів F-15EX виробництва Boeing та F-35 виробництва Lockheed Martin.

Після схвалення комітетами Палати представників і Сенату відповідні версії законопроєкту мають бути розглянуті обома палатами Конгресу США. Далі законодавці мають узгодити компромісний варіант документа, який буде передано президенту США для підписання або накладення вето.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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