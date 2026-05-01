«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам
09:11 01.05.2026 |
Антимонопольний комітет звернувся до операторів Vodafone, "Київстар" та lifecell щодо зміни комунікації про "безлімітний мобільний інтернет".
Про це йдеться у рішенні АМКУ від 30 квітня.
Йдеться про те, що оператори називають інтернет "безлімітним", хоча в окремих випадках застосовують обмеження швидкості, про які користувачі не завжди помічають у комунікації. У комітеті вважають, що оператори мають змінити підхід до інформування користувачів про умови надання послуг.
Як пояснили у пресслужбі Vodafone Україна операторів просять зробити умови користування мобільним інтернетом більш помітними: збільшити шрифт, чіткіше виділяти обмеження та додавати більш видимі посилання на детальну інформацію.
Причина звернення - використання технології шейпінгу трафіку. Вона передбачає, що загальний обсяг мобільного інтернету залишається без обмежень, однак швидкість може регулюватися для окремих користувачів або сервісів.
Як пояснюють у компанії, без такого механізму окремі абоненти або ресурсоємні сервіси, наприклад, стрімінг чи завантаження великих файлів, можуть перевантажувати мережу. У результаті це погіршує якість зв'язку для інших користувачів.
Водночас частина користувачів не звертає уваги на ці умови і після цього скаржиться на обмеження швидкості. Саме тому регулятор вимагає зробити такі попередження більш помітними.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
