Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам

09:11 01.05.2026 |

Новини IT

Антимонопольний комітет звернувся до операторів Vodafone, "Київстар" та lifecell щодо зміни комунікації про "безлімітний мобільний інтернет".

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 30 квітня.

Йдеться про те, що оператори називають інтернет "безлімітним", хоча в окремих випадках застосовують обмеження швидкості, про які користувачі не завжди помічають у комунікації. У комітеті вважають, що оператори мають змінити підхід до інформування користувачів про умови надання послуг.

Як пояснили у пресслужбі Vodafone Україна операторів просять зробити умови користування мобільним інтернетом більш помітними: збільшити шрифт, чіткіше виділяти обмеження та додавати більш видимі посилання на детальну інформацію.

Причина звернення - використання технології шейпінгу трафіку. Вона передбачає, що загальний обсяг мобільного інтернету залишається без обмежень, однак швидкість може регулюватися для окремих користувачів або сервісів.

Як пояснюють у компанії, без такого механізму окремі абоненти або ресурсоємні сервіси, наприклад, стрімінг чи завантаження великих файлів, можуть перевантажувати мережу. У результаті це погіршує якість зв'язку для інших користувачів.

Водночас частина користувачів не звертає уваги на ці умови і після цього скаржиться на обмеження швидкості. Саме тому регулятор вимагає зробити такі попередження більш помітними.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес