LiDAR стає стандартом: у Китаї електромобілі від $7 500 отримують сенсори

14:30 23.04.2026 |

Транспорт

Китайські виробники електромобілів цього року можуть впровадити інтелектуальні системи водіння на основі LiDAR-них датчиків у моделях вартістю від 60 000 юанів - про це повідомляє технологічна компанія на базі штучного інтелекту Robosense.

Ця цінова позначка є найнижчою для моделей, що продаються на китайському ринку, якщо не рахувати міні-автомобілі вартістю менше 50 000 юанів, що свідчить про жорстку конкуренцію між китайськими автовиробниками на тлі згортання державних стимулів.

Найнаочніший приклад цього тренду - BYD Seagull, найдешевша модель концерну, що стартує від 56 800 юанів (від $7 380 за поточним курсом). Тестові зйомки 2026 року зафіксували оновлений Seagull із LiDAR-ним датчиком на даху, а сама система прив'язана до пакету God's Eye B (DiPilot 300) на базі чіпа NVIDIA Drive Orin з обчислювальною потужністю 254 TOPS. Пакет ADAS коштуватиме 9 900 юанів ($1 435) на масових моделях.


Варто зазначити, що системи LiDAR історично були прерогативою дорогих моделей або преміальних комплектацій, оскільки є ключовим елементом передової автомобільної безпеки завдяки здатності надавати точні дорожні дані в екстремальних умовах. Ексклюзивність технології значною мірою зумовлювалася високою вартістю виробництва компонентів.

"Наш підхід до сенсорів полягав у тому, що нам потрібно якнайшвидше побудувати нашу фундаментальну модель", - заявив РД Скарінджі, генеральний директор Rivian, пояснюючи стратегію компанії щодо розвитку автономного водіння.

Проте ситуація докорінно змінилася завдяки стрімкому технологічному прогресу та ефективності великомасштабного виробництва. Середня ціна автомобільних LiDAR-них датчиків - яка 2016 року становила близько $80 000 - впала до $200 до 2025 року. Для порівняння: LiDAR-ні блоки американських компаній досі коштують від $1 000 до $75 000.

"Рішення додати LiDAR- було очевидним", - сказав Джеймс Філбін, віцепрезидент Rivian з автономії та штучного інтелекту, наголошуючи на тому, що технологія суттєво подешевшала і є критично важливою для безпеки.

Паралельно Robosense стрімко нарощує партнерську мережу. У березні 2026 року компанія стала ексклюзивним постачальником LiDAR-ів для всіх 11 нових електромобілів BYD, представлених 5 березня, - зокрема Song Ultra EV, Sealion 06 EV, Seal 07 EV, а також преміальних моделей під суббрендами Denza, Yangwang та Fang Cheng Bao. Окрім BYD, Robosense уклала угоду з Dongfeng Nissan на постачання близько 1 мільйона LiDAR-них датчиків для кількох моделей із початком поставок у 2026 році.

"Демократизація інтелектуальних можливостей водіння", - саме так у Robosense описують те, що відбувається на ринку, і судячи з цифр, зупинятися компанія не збирається.

Виробники дедалі активніше інтегрують LiDAR у бюджетні моделі на тлі агресивної цінової війни в китайському секторі електромобілів. Якщо 2025 року ці системи встановлювалися у автомобілях вартістю від 100 000 до 200 000 юанів, нижня межа продовжує знижуватися. Загальний обсяг продажів LiDAR-ів Robosense у першому кварталі 2026 року досяг 330 300 одиниць - зростання на 204,1% у річному вимірі.
За матеріалами: itc.ua
