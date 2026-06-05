Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом

Бенчмарк AnTuTu оприлюднив травневий рейтинг смартфонів, де оцінюється не гола потужність, а здоровий глузд - співвідношення продуктивності до вартості. У найдорожчому сегменті, де ціна стартує від 4000 юанів, що еквівалентно приблизно 590$ (25 400 грн), ситуація виглядає як запекла боротьба за кожен міліампер-годину та гігагерц.

Тріумф iQOO 15 Ultra

Першу сходинку посів iQOO 15 Ultra - амбітна спроба бренда закріпитися у вищій лізі. Пристрій став першим у лінійці з приставкою Ultra та отримав новітній чипсет Snapdragon 8 Ultra Gen 5. Окрім топового заліза, смартфон пропонує 6.85-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 144 Гц.

Для тих, хто втомився жити біля розетки, виробник встановив акумулятор ємністю 7400 мА/г. Заряджається цей гігант потужністю 100 Вт через дріт та 40 Вт бездротовим способом. Камери також відповідають статусу: система складається з трьох сенсорів по 50 МП кожен. Згідно з даними AnTuTu, саме ця комбінація характеристик робить його найбільш раціональною покупкою серед дорогих моделей.

Геймерська міць та мегапікселі Xiaomi

На другому місці розташувався RedMagic 11 Pro. Це вибір для тих, кого дратують будь-які вирізи в екрані - фронтальна камера тут прихована під панеллю. Смартфон оснащений 6.85-дюймовим дисплеєм (144 Гц) та вражаючою батареєю на 8000 мА/г. Щоправда, потужність зарядки трохи скромніша за лідера - 80 Вт, але для такої ємності це прийнятний компроміс.

Трійку лідерів замикає Xiaomi 17 Max. Компанія Xiaomi вирішила не розмінюватися на дрібниці та встановила величезний 6.9-дюймовий екран. Всередині працює той самий Snapdragon 8 Ultra Gen 5 та акумулятор ємністю 8000 мА/г. Головна відмінність від конкурентів - основна камера на 200 МП. Смартфон підтримує швидку зарядку на 100 Вт та бездротову на 50 Вт.

Чому це важливо

Цікаво спостерігати, як виробники остаточно змістили акцент із тонких корпусів на автономність. Ще кілька років тому 5000 мА/г вважалися межею, а сьогодні флагмани з 8000 мА/г стають нормою. Очевидно, що сучасні процесори вимагають серйозного живлення, а користувачі більше не хочуть жертвувати часом роботи заради сумнівної естетики. Рейтинг також згадує доступніші категорії до 150$ (6500 грн) та до 295$ (12 700 грн), де конкуренція не менш жорстка.

До речі, нещодавно Redmi Turbo 5 Max очолив рейтинг AnTuTu в іншому сегменті, підтвердивши тренд на гігантські акумулятори, які стають важливішими за всі інші фішки.