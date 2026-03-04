Донатьте АЗОВ.ONE на стабільний звʼязок для військових





АЗОВ.ONE за сталий звʼязок на нулі - подбайте про безпеку бригади «Азов»

Звʼязок на війні критично важливий, адже це більше, ніж звичайний обмін інформацією під час військових операцій. Сталий сигнал впливає на синхронізацію дій підрозділів, миттєве виявлення загроз і координацію відповіді на них. АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір, який допоможе військовослужбовцям бригади «Азов» успішно виконувати бойові завдання.





Забезпечте військовослужбовців сталим сигналом в усіх куточках країни

Громадська організація АЗОВ.ONE та сервіс Obmify вирішили об'єднатися заради важливої мети: забезпечення підрозділу «Азов» відмінним зв'язком, незалежно від обставин, місця дислокації та часу доби. Адже наявність стабільного сигналу на передовій - значна перевага, яка впливає на результати наступу й оборони.

На цю хвилину зусиллями АЗОВ.ONE вдалося зібрати 67% - 6 746 766 гривень із запланованих 10 000 000 гривень. АЗОВ.ONE та Obmify закликають всіх українців долучитися до збору-розіграшу, щоб швидше забезпечити бригаду усім необхідним і зробити роботу бойових підрозділів безпечнішою.





Розповідаємо більше про проєкт АЗОВ.ONE та Obmify

Основна мета збору коштів - максимально підсилити звʼязківців, адже їхня робота впливає на злагодженість, координацію, взаємодію усього підрозділу.

Куди підуть гроші зі збору «Азов на звʼязку»?

АЗОВ.ONE направить зібрані 10 000 000 гривень на закупівлю спеціального обладнання, деталей для ремонту й обслуговування мобільної майстерні, компонентів для дронів і автомобілів. Тобто на все, що зміцнюватиме та втримуватиме сигнал там, де він найбільш необхідний у цей час. Звіт про конкретні витрати пізніше розмістять на офіційному сайті організації.

Що «Азов» і Obmify мали на увазі під словом «розіграш»?

Obmify обіцяє, що кожен донат від 200 гривень дасть шанс виграти один з 9 призів:

iPhone 17 Pro кольору Cosmic Orange;

iPhone 17 Air відтінку Sky Blue;

Sony PlayStation 5 Slim;

Dyson Supersonic;

iPad 11;

Apple Watch SE 3;

AirPods Max;

AirPods 4.

Також розігрується стильний автомобіль Audi A6.

Як допомогти бригаді «Азов»?

На офіційному сайті azov.one є дві спеціальні кнопки: одна - для разових донатів, інша - для оформлення щомісячної підписки СТРУМ. Обирайте формат підтримки, який ближче вам зараз. Для підрозділу важливий абсолютно будь-який внесок. Тим, хто хоче максимально допомогти, пропонуємо зробити розголос про збір-розіграш серед знайомих або відкрити дружню банку.

Бригада «Азов» потребує постійного звʼязку на передовій

«Азов» воює на найгарячіших ділянках фронту. Без сталого сигналу виконувати завдання в таких умовах - складніше і небезпечніше. Доєднуйтеся до збору АЗОВ.ONE та Obmify, і ставайте надійним тилом для тих, хто щодня захищає ваш спокій.