HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину

HP повідомила, що оперативна пам'ять тепер формує понад третину собівартості її персональних комп'ютерів. За словами фінансової директорки Карен Паркхілл, якщо торік витрати на пам'ять і накопичувачі становили 15-18% від загальної вартості компонентів, то цього року показник зріс приблизно до 35%.

Що відомо

Причиною стало стрімке зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Активне розгортання дата центрів і масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту створили дефіцит пам'яті на тлі обмеженої пропозиції. У HP підтвердили, що частково компенсуватимуть зростання витрат підвищенням цін на ПК. Раніше про можливе подорожчання через нестачу пам'яті попереджала і Samsung.

Тимчасовий генеральний директор HP Брюс Бруссар заявив, що компанія намагається диверсифікувати постачальників і розширювати закупівлі за нижчими цінами, водночас очікуючи поступової стабілізації ринку. Компанія також фіксує зростання попиту на ПК зі штучним інтелектом, які вже забезпечують 35% її продажів.

Дефіцит відчувається і в інших компонентах, включно з графічними процесорами.