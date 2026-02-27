Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

HP: частка пам'яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину

08:48 27.02.2026 |

Новини IT

HP повідомила, що оперативна пам'ять тепер формує понад третину собівартості її персональних комп'ютерів. За словами фінансової директорки Карен Паркхілл, якщо торік витрати на пам'ять і накопичувачі становили 15-18% від загальної вартості компонентів, то цього року показник зріс приблизно до 35%.


Що відомо

Причиною стало стрімке зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Активне розгортання дата центрів і масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту створили дефіцит пам'яті на тлі обмеженої пропозиції. У HP підтвердили, що частково компенсуватимуть зростання витрат підвищенням цін на ПК. Раніше про можливе подорожчання через нестачу пам'яті попереджала і Samsung.

Тимчасовий генеральний директор HP Брюс Бруссар заявив, що компанія намагається диверсифікувати постачальників і розширювати закупівлі за нижчими цінами, водночас очікуючи поступової стабілізації ринку. Компанія також фіксує зростання попиту на ПК зі штучним інтелектом, які вже забезпечують 35% її продажів.

Дефіцит відчувається і в інших компонентах, включно з графічними процесорами.
За матеріалами: gagadget.com
 

