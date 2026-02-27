Фінансові новини
- |
- 27.02.26
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
08:48 27.02.2026 |
HP повідомила, що оперативна пам'ять тепер формує понад третину собівартості її персональних комп'ютерів. За словами фінансової директорки Карен Паркхілл, якщо торік витрати на пам'ять і накопичувачі становили 15-18% від загальної вартості компонентів, то цього року показник зріс приблизно до 35%.
Що відомо
Причиною стало стрімке зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Активне розгортання дата центрів і масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту створили дефіцит пам'яті на тлі обмеженої пропозиції. У HP підтвердили, що частково компенсуватимуть зростання витрат підвищенням цін на ПК. Раніше про можливе подорожчання через нестачу пам'яті попереджала і Samsung.
Тимчасовий генеральний директор HP Брюс Бруссар заявив, що компанія намагається диверсифікувати постачальників і розширювати закупівлі за нижчими цінами, водночас очікуючи поступової стабілізації ринку. Компанія також фіксує зростання попиту на ПК зі штучним інтелектом, які вже забезпечують 35% її продажів.
Дефіцит відчувається і в інших компонентах, включно з графічними процесорами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії
|Microsoft пропонує українським стартапам кредит до $150 тисяч
|Вчені створили водну батарею, що зберігає ефективність після 120 000 циклів
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
Бізнес
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL
|OpenAI представила кастомний ChatGPT, що відстежує корпоративне листування
|Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
|Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI
|Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection